Živi zid najavio je nove prijave DORH-u i Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa zbog prelaska Marije Puh k Milanu Bandiću.

Kupovina zastupnika, trgovanje utjecajem, zlouporaba položaja i ovlasti - bila je tema konferencije za novinare koju je u petak održao Živi zid.

Ivan Vilibor Sinčić na konferenciji je pokazao "prijavu zbog grubog kršenja zakona i moralnih normi", a povezano s prelaskom zastupnice Marije Puh u stranku Milana Bandića. "Oštro osuđujemo takav prelazak. Očito je ovdje da se radi o nekoliko vrlo teških nepravilnosti i kršenja zakona", kazao je Sinčić.

"Ovo je potkapanje višestranačja. Prije izbora natječemo se svatko u svojoj stranici i listi, a nakon izbora stvaraju se neke protuprirodne koalicije, zapravo izdaju se ljudi koji su nam jučer još dali povjerenje", pojasnio je Sinčić.

"To je, naravno, preletavanje na preletavanje. Pet od devet članova HNS-a je prešlo, prvo s SDP-ove strane na desnu stranu, a sad su unutar te desne strane dodatne rošade", kazao je Sinčić. "Te rošade s jedne političke strane na drugu nešto su odvratno i to treba sankcionirati i kažnjavati na sve moguće načine", kazao je i dodao da je upravo zbog takvih događanja stanje u Hrvatskoj takvo kakvo jest.

Napomenuo je da već postoje indicije kako će i načelnik općine Radoboj Anđelko Topolovec, koji je zajedno s Puh iz HNS-a prešao Bandiću, dobiti neke infrastrukturne investicije od Grada Zagreba.

"Većine su stvarane ne samo u Saboru nego i u Gradu Zagrebu na takav način", zaključio je i podsjetio kako je Milan Puh, brat Marije Puh, zaposlen u ZET-u. Najavio je prijave DORH-u i Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa.

Sinčić se također osvrnuo na dvije godine mandata Plenkovićeve Vlade ocijenivši je s "0 ili 1 jer ima puno problema". "Ima krnju većinu, pa za svaki potez treba usuglašavanje svih partnera, što onemogućuje ozbiljne reforme, kojih ni nema, a i brzinu donošenja zakona. Nema korjenitih promjena, tek kozmetičke izmjene, što potvrđuju i brojna svjetska istraživanja koja nas stavljaju na dno većine svjetskih listi", zaključio je Sinčić.

"Ovim se tjeraju ljudi van iz Hrvatske"

Branimir Bunjac rekao je da bi zastupnici u Saboru trebali raditi za interese svih građana, a "rade isključivo za svoje vlastite interese i namirivanje svojih obitelji. Pokušavaju podmititi one birače koji za njih glasaju u mjestima iz kojih dolaze isključivo kako bi dobili ponovo glas. Ovo što se događa jest da jedna stranka s jednog naraste na deset zastupnika, a svi koji su prešli kod Milana Bandića dobili su u isto vrijeme materijalne ustupke i dobitke", kazao je Bunjac i dodao kako se radi o "kaljuži, samom dnu političke amoralnosti u kojoj su hrvatski građani izdani, poniženi i natjerani na život u sramoti. Ovim se doslovce tjeraju građani na odlazak iz Hrvatske".

"Sve što se događa, događa se isključivo zato što je ova parlamentarna većina sklepana na kriminalnoj osnovi, isključivo zato da bi određeni ljudi izbjegli sudski i kazneni progon. Od Sauche do Bandića, Vrdoljaka, Glavaša, Čačića i cijeli je tu niz ljudi koji se u politici štite, a ne provode politiku koju su proklamirali tijekom izbornih kampanja", dodao je Bunjac.

"Možemo samo sumnjati i prozvati predsjednika Vlade Andreja Plenkovića da je on taj koji je sve to organizirao i da je on taj koji daje blagoslov za ovakve akcije te ga stoga pozivamo da pod hitno raspusti Sabor i raspiše nove parlamentarne izbore ili će on morati preuzeti odgovornost za sve ono što se u posljednje vrijeme radi po njegovoj uputi", dodao je Bunjac.