Blagdanske košarice sve skuplje: "Inflacija ne ide u prilog ni trgovcima, ovo je ključni problem"

Blagdani će za mnoge građane biti nešto skromniji nego prethodnih godina - cijene košarica rastu i brže od primanja. Koliko su trgovci zadovoljni potrošnjom uoči blagdana, zašto cijene rastu i donosi li 2026. predah od njihovog rasta objasnio je predsjednika udruženja trgovine Hrvatske gospodarske komore Zoran Mitreski.

"Mogu reći da potrošnja i prodaja rastu, a ono što je važno - ne raste samo od porasta cijena, raste i od količine. I rekao bih da ide u skladu s našim očekivanjima", rekao je i dodao da je inflacija i porast cijena vrlo slojevit problem. Objasnio je da je počela s globalnim poremećajima, od pandemije, do rata u Ukrajini.

Zoran Mitreski, predsjednik Udruženja trgovine HGK i Marko Biočina, reporter Dnevnika Nove TV Foto: Dnevnik Nove TV

"Kad pogledamo šta se tu sve točno događalo, po meni pravo pitanje nije tko je kriv, nego tko se kako ponašao i što je radio da se inflatorni učinci smanjuju. Nijednom trgovcu visoka inflacija ne ide u prilog jer ne može predviđati svoj promet, ne može predviđati svoje troškove i na taj način ugrožava biznis. Iz perspektive Konzuma - kupujemo robu od naših dobavljača po cijenama koje oni nama definiraju. One su pod pritiskom svih mogućih troškova, kako naše, tako i njihove. Cijene rada rastu i postoji zakon koji regulira na koji način ćemo mi te cijene staviti", objasnio je Mitreski i dodao da su preuzeli odgovornost da smanje inflatorne pritiske.

Na pitanje jesu li kod njih rasle marže, rekao je da je rasla vrijednost i da su prošle godine imali 2,5 % dobiti, odnosno "50 milijuna na dvije milijarde". Kazao je i da se cijenama prilagođavaju svakom razdoblju i troškovima koje ih prate te da tako pokušavaju formirati cijene za kupce. Komentirao je i nedostatak radne snage.

"Pitanje radne snage u cijeloj industriji je ključno pitanje, o kojem ja mislim da se malo razgovara. S druge strane, mi kao trgovina nismo neka atraktivna djelatnost i ono što mi svi skupa radimo, zapravo pokušavamo biti konkurentni. Konzum je u zadnjih pet godina investirao 100 miliona u konkurentnost, u plaće svojih zaposlenih. Tri puta smo dizali plaće po 100 eura i kad to stavite u paralelu sa našom dobiti 2024. vidjet ćete da smo investirali kompletnu dobit u plaće naših ljudi. Ono što je važno istaknuti, sav taj napor je važan kako bi zadržali i privukli nove zaposlenike", rekao je i istaknuo važnost kolektivnog ugovora kojeg su ove godine potpisali sa sindikatom trgovine Hrvatske.

Predviđanja za iduću godinu

"Očekujem da će sljedeća godina prije svega biti predvidljivija. Smatram da će inflacija biti negdje između 2,5 ili 3%. Već sada vidimo naznake da se ona smanjuje. Isto tako očekujem da ćemo polako izlaziti iz mjera Vlade koje zamrzavaju cijene jer se događa jedan paradoks da i domaći dobavljači više ne mogu pratiti te cijene i trgovci sve više odlučuju izlaziti van, a nama, kao domaćem trgovačkom lancu, koji u svom asortimanu ima dvije trećine hrvatskih proizvoda, je jako interesu da su ti dobavljači zdravi", rekao je Mitreski.