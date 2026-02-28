Građani ogorčeni: U prirodnoj uvali grade marinu i resort od 900 kreveta, plažu će pretvoriti u bazen

Mirna i zelena uvala u Cavtatu mjesto je gradnje marine sa 150 vezova i resorta s oko 900 kreveta. Zelenilo bi trebali zamijeniti smještajni kapaciteti, a plažu - bazen.

"Žao mi je da se onako dvije lijepe uvale betoniraju", rekao je Davor.

"Imat ćemo na kraju svuda beton, ni jedne prirodne plaže", smatra Viktor.

Kada se predstavljao novi Zakon o pomorskom dobru građanima se tepalo kako neće biti zatvaranja plaža, privatnih plaža i betonizacije. Zato je Dnevnik Nove TV pitao ministra za ovaj slučaj.

Plaža u Cavtatu Foto: DNEVNIK.hr

"To je županijska koncesija, mora se očitovati najprije županija oko svega toga pa ćemo onda mi pogledati svu dokumentaciju", rekao je Oleg Butković, ministar mora, prometa i infrastrukture.

Prirodna plaža u Cavtatu bi u projektu praktički trebala nestati jer tu bi trebao biti beton - bazen i strojarnica. Iz Dubrovačko-neretvanske županije koja je izdala koncesiju investitoru poručuju kako je sve u skladu s prostornim planom i kako se prostor mora koristiti isključivo u svrhu marine kako je i određeno.

Investitor nam telefonski poručuje - uredit će i proširiti drugu plažu u blizini. Po Zakonu o pomorskom dobru gradnja na prirodnoj plaži gotovo je nemoguća - moguća je ako je dio građevinskog područja, što ova plaža po prostornom planu Općine jest. A iz Općine danas o ovom projektu nisu htjeli davati izjave. Građani se pitaju i kako je moguća izgradnja 260 smještajnih jedinica tik uz obalu.

"Područje koje nema brzu cestu kojom treba 150 kilometara do autoputa, gradi se nešto toliko čudovišno da to jednostavno nema smisla i nema nikakvog benefita lokalnoj zajednici", upozorava Ivan.

"Ja vjerujem da bi trebalo biti stanovništvo, lokalno stanovništvo odnosno građani Republike Hrvatske, tek onda biznis", napominje Davor.

"Teško je biti pametan, turizam je turizam, biznis je biznis, a kupanje je kupanje", zdvojen je Jakša.

"Pitanje je i radne snage koja i trenutno nije dovoljna", podsjeća Boris.

Projekt resorta s 900 kreveta dio je postojećih prostornih planova Općine. Na pitanje Dnevnika Nove TV je li ovo pregusta gradnja za Cavtat ministar graditeljstva tvrdi da novi Zakon za takve lokacije ima propisane uvjete gradnje. Po novom zakonu ni nije moguća ni gradnja na prirodnoj plaži. I iako je investitor zahtjev za lokacijsku dozvolu podnio dok novi zakon nije bio na snazi, ministar uvjerava.

"Taj dio Cavtata je prostor ograničenja, napisali smo i propisali zakonom koje su to udaljenosti od mora, koje su to maksimalne izgrađenosti i lokacijska dozvola koja bude izdana mora biti usklađena s novim Zakonom o prostornom uređenju", pojasnio je Branko Bačić, ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.

S obzirom na to kako se radi o strateškom projektu, za sve dozvole nadležno je Ministarstvo graditeljstva. Ako je suditi po ministrovim izjavama, država bi očito mogla tražiti rješenje za smanjenje gradnje. U protivnom ovaj projekt bit će pokazni primjer izgradnje koja po važećim zakonima nikako ne bi bila moguća.