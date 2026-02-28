Sunčano i toplo, ali upaljen meteoalarm: Temperature idu do 18 stupnjeva, provjerite gdje će biti magla i slaba kiša

U polju smo visokog tlaka, atmosfera je stabilna, a utjecaj anticiklone na vrijeme u našim krajevima prevladavat će i sljedećih dana. Po visini će se početkom novog tjedna premještati manja masa vlažnog, nestabilnog zraka, vezana uz hladniju zračnu masu i oslabjelu frontu sjevernije od nas, pa bi i na našem području tu i tamo moglo pasti malo kiše. Dakle, vrijeme neće biti posve stabilno, ali ipak najvećim dijelom suho, toplo te uz dosta sunčanih razdoblja. Prije toga, na moru će ujutro biti magle, koje će rjeđe i kratkotrajno biti prisutne i u unutrašnjosti.

Jutro

U većini zemlje očekuje se sunčano jutro. Na istoku i jugu vjerojatnost za maglu je mala, dok je magla izglednija na sjevernom Jadranu, po kotlinama Like i Gorskog kotara te u sjevernoj i srednjoj Dalmaciji. U tim područjima na snazi je žuti meteoalarm zbog lokalno smanjene vidljivosti ispod 200 m. Vjetra u početku neće biti, tek mjestimice na moru slabo do umjereno jugo. Jutarnja temperatura u unutrašnjosti kretat će se od –2 do 2 °C, a na Jadranu od 6 do 10 °C.

Središnja Hrvatska

Najvećim dijelom prevladavat će sunčano i iznadprosječno toplo vrijeme, s najvišom dnevnom temperaturom između 16 i 18 °C.

Slavonija

Slično vrijedi i za istočne krajeve zemlje. Sunčano i toplo vrijeme zadržat će se i u Slavoniji, Baranji i Srijemu, s dnevnom temperaturom od 15 do 17 °C.

Sjeverni Jadran

U gorskoj Hrvatskoj prvo će biti magle, potom sunce, a krajem dana očekuje se porast naoblake. Oblaci će se poslijepodne skupljati i na sjevernom Jadranu, ali niske magle i dalje će biti prisutne od jutra. Ipak, moguće je poneko kraće sunčano razdoblje. Prema otvorenom moru zapuhat će umjereno jugo, dok će u višem gorju puhati jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura bit će između 14 i 16 °C.

Dalmacija

Većinom sunčano i toplo vrijeme. Ujutro i dio prijepodneva na sjeveru regije magla i niski oblaci. Zapuhat će umjereno jugo, uz koje će temperatura porasti na 16–18 °C.

Tri dana – kopno

Uz ponešto promjenjivije nebo, mjestimice može pasti malo kiše. Skroz stabilno neće biti ni u narednim danima, no šanse za oborinu su vrlo male. Ujutro se lokalno očekuje magla, dok će oblačna razdoblja na početku tjedna biti prolazna. U nastavku prevladavat će sunčano, a temperature će ostati ugodno tople.

Tri dana – more

Ponegdje može pasti malo kiše, nakon čega će prevladavati sunčano vrijeme. U višim regijama Dalmacije ponovno se očekuje prolazno više oblaka. Vjetar: umjereno jugo, zatim sjeverozapadnjak koji će postupno oslabjeti. Na moru ostaje toplo.

Sljedeći vikend

Malo nam na moru smetaju magla i povremena kiša, no to neće značajno utjecati na povoljne biometeorološke prilike. Očekuje se iznadprosječno toplo vrijeme uz dosta sunčanih razdoblja.