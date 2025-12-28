Burno u Slavoniji: Dvojica pijanih vozača sukobila se s policijom, zbog jednog pozvani i liječnici

Policijski službenici PU brodsko-posavske u dva su dana uhitili dvojicu vozača koji su, čini se pretjerali s blagdanskim druženjima i napuhali par promila. Osim toga su se verbalno i fizički sukobili s policijskim službenicima.

Na autocesti A3 su u petak oko 17 sati zaustavili vozača osobnog automobila austrijskih nacionalnih registracijskih oznaka koji je divljao po cesti u blizini Starog Slatinika. Kako su objavili, 52-godišnjak je bio pod vidnim utjecajem alkohola i odmah je po zaustavljanju vrijeđao i omalovažavao policajce te je pokušao i pobjeći, ali su ga službenici spriječili i priveli u postaju.

Tamo su ga i zadržali do otriježnjenja jer mu je alkotestom u organizmu utvrđena koncentracija alkohola u iznosu od 1,86 promila. Policija je protiv vozača podnijela optužni prijedlog Općinskom sudu u Slavonskom Brodu zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Pijan napao policiju

Dan kasnije su u Slavonskom Brodu, u Ulici B. Bušića zaustavili 48-godišnjaka koji je također pod vidnim utjecajem alkohola upravljao automobilom. Alkotestom su mu utvrđena 2,66 promila, a vozač je prilikom privođenja pružao aktivan i pasivan otpor zbog čega su u policijsku postaju pozvani i liječnici.

Oni su nakon pregleda konstatirali da 48-godišnjak nije ozlijeđen, da je sposoban za zadržavanje i daljnji postupak u policiji. I protiv njega je podnesen optužni prijedlog zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama te Zakona o osobnoj iskaznici (neposjedovanje osobne iskaznice).