Imate stan koji ne koristite? Ovo su svi detalji Vladina plana, počinje od sutra

Vlasnici stambenih nekretnina koji žele svoje stanove staviti u funkciju priuštivog najma od četvrtka se mogu javiti na javni poziv APN-a, osnovni uvjet je da je nekretnina bila prazna dvije godine što će se dokazivati računima za energente i vodu, a najviše najamnine su u Zagrebu i Splitu.

Da bi ušli u Program priuštivog najma, stambene nekretnine moraju biti prazne dvije godine, što znači da vlasnici nekretnina nisu u njoj živjeli niti su je iznajmljivali. To će dokazivati računima za energente i vodu. Iznimka je moguća ako su u nekretnini bili radovi što je utjecalo na veću potrošnju struje ili vode.

Sve to osobe koje će se prijaviti na Javni poziv mogu dokazati i pojasniti, pa će o tome odlučivati APN.

I prije javnog poziva pojavila se bojazan kod trenutnih najmoprimaca da će ih vlasnici izbaciti iz stanova kako bi svoje nekretnine stavili u funkciju priuštivog stanovanja, no to neće biti moguće i upravo je zato, pojašnjavaju iz APN-a, stavljen uvjet da nekretnina mora biti prazna dvije godine. Vlasnici se na javne pozive mogu javiti putem pošte ili mailom, a uskoro bi trebala biti u funkciji i aplikacija. Upravo zbog činjenice da dio vlasnika stambenih nekretnina živi u inozemstvu omogućena je prijava i "online".

Poželjno dobro stanje nekretnine

Poželjno je da nekretnina koju vlasnik daje na upotrebu bude u dobrom stanju, da bude useljiva, da bude prazna, odnosno da u njoj eventualno ostane kuhinja. Sve ostalo preporuča se iseliti iz nekretnine. Izgled nekretnine svakako će pregledati djelatnici APN-a i sudski vještaci. Plan je da se na teren izađe brzo, odmah nakon što se vlasnik nekretnine javi na javni poziv. Nekretnine moraju biti etažirane.

U bazu nekretnina za priuštivi najam najbrže će doći stanovi koji su odmah spremni za useljenje, znači oni kojima nije potrebna nikakva adaptacija niti manji radovi.

Zatim slijede nekretnine u kojima je potrebno obaviti neke sitnije popravke. Nakon što vlasnici sami uklone takve nedostatke i te nekretnine ulaze u bazu. Ako je na nekretnini potrebno napraviti veću adaptaciju, vlasnik će dobiti avans za renovaciju tek kada pronađe zainteresiranog najmoprimca. Iz APN-a naglašavaju kako je važno da oštećenja na nekretnini nisu konstrukcijska.

Najveće najamnine u Zagrebu i Splitu

Kako doznajemo, medijalni iznosi najma najpreciznije su se mogli izračunati u onim jedinicama lokalne samouprave koje imaju najviše prijavljenih ugovora o najmu, a to su u pravilu veći gradovi.

Najviše medijalne najamnine za 2025. godinu bilježi Zagreb sa cijenom od 12,7 eura te Split s 12,2 eura po četvornom metru. Za stan od 60 četvornih metara, najamnina u Zagrebu tako iznosi 760, a u Splitu 730 eura. Cijena može biti viša ili niža ovisno o kvartu, pa je tako u Zagrebu najskuplji Centar novi s cijenom od 14,55 eura po četvornom metru, slijede Centar s 14,20, Trešnjevka s 13,90, Jakuševec s 13,80 te Žitnjak s 13,55 eura po četvornom metru, dok je primjerice najniža cijena u Sesvetama gdje je najam 9,20 eura po četvornom metru.

U Rijeci medijalna najamnina iznosi 10,45 eura po četvornom metru, a u Osijeku 7,9 eura.

Prema iznosu najamnine visoko na ljestvici su i cijene najma primjerice u Kaštelima koja iznosi 10 eura po četvornom metru, u Velikoj Gorici ona je 9,5, u Varaždinu 8,5, Šibeniku 7,5 eura, a najniže cijene su u Kninu gdje je najamnina 3,7 eura po četvornom metru. U Vukovaru najam iznosi 4,43 eura po četvornom metru.

Iznosi za najmoprimce i vlasnike nekretnina

Priuštiva najamnina neće smjeti prelaziti 30 posto ukupnih neto mjesečnih prihoda najmoprimca i članova njegove obitelji, umanjenih za režijske troškove. Kada je pak riječ o vlasnicima nekretnina, oni će novac za ugovorno razdoblje dobivati u dvije rate - prva će se, u iznosu od 60 posto, isplatiti na početku ugovornog razdoblja, a ostatak od 40 posto nakon isteka polovice tog razdoblja.

U APN-u smatraju da će upravo to, uz sigurnost koju jamče vlasnicima nekretnina, biti jedan od najvažnijih razloga zašto bi se vlasnici mogli odazvati Programu priuštivog stanovanja jer umjesto da svoju najamninu čekaju iz mjeseca u mjesec, ona će im se na ovaj način isplatiti dvokratno.

Što se tiče dokumentacije koju je na Javni poziv potrebno priložiti ona uključuje: osobnu iskaznicu, presliku zemljišnoknjižnog izvatka za nekretninu, uporabnu dozvolu nekretnine (ili rješenje o izvedenom stanju). Potrebno je priložiti i fotografije nekretnine, pri čemu u APN-u preporučuju fotografije izvana, ali i da se fotografiraju sve prostorije iznutra.

Vlasnici nekretnina moraju priložiti i račun za pričuvu (ako žive u stanu) za prethodni mjesec, kao i račune za grijanje, struju i vodu koji će služiti kao dokaz da se nekretnina nije koristila protekle dvije godine.

Javni poziv do 15. veljače

Ovaj javni poziv, kako doznajemo trajat će do 15. veljače 2026. godine, a APN je, od trenutka kada je infomaciju o javnom pozivu dao na sjednici Vlade premijer, zatrpan pozivima građana koji su zainteresirani svoju stambenu nekretninu staviti u funkciju priuštivog najma.

U APN-u također ističu da su njihovi odjeli spremni od sutra krenuti u cijeli proces.