POS-ovi stanovi ponovno na čekanju, Vlada hitno mijenja zakon: "Sve ovo podiže cijenu"

"Mi smo u kući njegove pokojne bake, imamo sreću s tim, ali da moramo sa svojim prosječnim plaćama kupiti stan, ne bi uspjeli. Sretno svima koji moraju kupiti stan", rekla je Josipa iz Zagreba.



Do nekih ključeva dolazi se teško. A 700 stanova je na čekanju jer nitko ne želi graditi POS-ove zgrade, pa država žurno mijenja zakon i podiže cijenu kvadrata kako bi privukla izvođače.

"Spremno je sve, lokacije, projekti, dozvole, a ne uspijevamo na javnim natječajima postići onu cijenu koja je POS-om najveća dopuštena. Stanovi će se s 1790 eura popeti na 1900 eura", rekao je Željko Uhlir, državni tajnik u ministarstvu graditeljstva.

Hoće li ih to privući, tek će izračunati.



"Relativno teško, jer imamo konstatno povećanje cijena od ulaznih materijala, cijena materijala, rada, a ovisi i o tehničkoj dokumentaciji. Projekti su sve zahtjevniji, objekti moraju biti i sve više energetski učinkovitiji - naravno da to sve podiže cijenu", poručio je Antun Trojnar.



Potražnja za stanovima i dalje je velika, cijene ovise o lokaciji. POS-ovi stanovi ne bi trebali uznemiriti tržište.

"Zapravo to je premali broj stambenih jedinica koji se gradi, one neće napraviti nikakav značajan utjecaj na tržište nekretnina. Apsolutno da je s tom povišenom cijenom to i dalje isplativo za one koji mogu ostvariti tu vrstu poticaja", objasnila je Jelena Kravoščanec Todorović, direktorica agencije za nekretnine



Jer konačna cijena bila bi niža od tržišne. A Država je za mjeru povrata poreza na nekretninu u idućih 6 godina izdvojila otprilike iznos jednog Pelješkog mosta. Mlađi od 45 godina imaju pravo na povrat ovisno o kvadraturi stana ili kuće koju grade.

