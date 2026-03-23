Bačić i Rinčić o revitalizaciji Rijeke: Devastirani neboder HŽ-a ide u obnovu za priuštivo stanovanje mladih

Ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić i gradonačelnica Rijeke Iva Rinčić najavili su u ponedjeljak mogućnost da država i grad zajedno krenu u osiguravanje stambenih jedinica za priuštivo stanovanje u Rijeci.

HŽ-ov neboder u Rijeci dugo nije u funkciji, devastiran je i treba obnovu pa bi se mogao urediti tako da se u njemu osiguraju stambene jedinice za mlade, rekao je Bačić nakon sastanka s gradonačelnicom Rijeke Ivom Rinčić i županom Ivicom Lukanovićem te obilaska dva obnovljena državna stana u Rijeci. Također su razgovarali o izmjenama i dopunama prostornog plana i generalnog urbanističkog plana Grada Rijeke, koji će biti usuglašeni s novim zakonom o prostornom uređenju, a izmjenama se planira odgovoriti na izazove i planove Rijeke o aktivaciji urbanih područja grada.

U zgradi je sada oko 250 malih stanova, od oko 12 četvornih metara, a preuređenjem bi se uredilo manje, odnosno polovica, ali dvostruko većih stanova, a projekt uređenja je u pripremi.

Bačić je rekao da su razgovarali i o dugu Grada Rijeke prema državi od 3,2 milijuna eura, kao i o prostorima koje bi grad prepustio u vlasništvo države, a u njima već djeluju razna državna tijela.

Na pitanje o postupku prodaje Vile Svežanj u Kostreni, koja je u vlasništvu države, Bačić je rekao da su jamčevinu platile četiri tvrtke te da će uskoro biti održana javna dražba.

Gradonačelnica Iva Rinčić kazala je da se nastavlja suradnja Grada i države, da traže rješenja za postojeće izazove i probleme. Stoga su razgovarali o priuštivom stanovanju, upravljanju i revitalizaciji urbanog prostora, izmjenama prostornog plana i generalnog urbanističkog plana te o dugu Grada Rijeke prema državi od oko 3,2 milijuna eura.

Taj dug datira još iz 90-tih, a riječ je o novcu od naplate stanova, koju je provodila gradska uprava, ali nije uplaćen državi.

Nakon sastanka sa županom Ivicom Lukanovićem, Bačić je izjavio da su razgovarali o imovinsko-pravnim pitanjima u vezi sa županijskim centrom za obuku interventnih službi u Šapjanama, provedbi zakona o prostornom uređenju, donošenju prostornih planova lokalnih jedinica i pojednostavljivanju ishođenja dozvola.

Bilo je riječi i o priuštivom stanovanju, budući da se očekuje donošenja zakona, koji će i županijama omogućiti uključivanje u takve projekte.

Prema podacima iz ministarstva, Državne nekretnine trenutno uređuju oko 300 državnih stanova diljem Hrvatske, primarno namijenjenih za smještaj zaštićenih najmoprimaca te za priuštivi najam.

U Rijeci je završila obnova 16 stanova. U Primorsko-goranskoj županiji obnavlja se ukupno 41 stambena nekretnina, od čega se 36 stanova nalazi u Rijeci, a pet stanova u drugim dijelovima županije.

Nakon sastanaka, Bačić je obišao dva obnovljena državna stana u Rijeci, u Ulici Drage Gervaisa i Kvaternikovoj ulici. Stanove su obnovile Državne nekretnine za potrebe programa stambenog zbrinjavanja zaštićenih najmoprimaca i priuštivog stanovanja.