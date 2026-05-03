VIDEO Ukrajina pogodila ključnu rusku luku, napadnuti i tankeri flote iz sjene: Rusi se približavaju važnom gradu na istoku

Ukrajina je bespilotnim letjelicama napala rusku baltičku luku Primorsk i izazvala požar u nedjelju, rekao je regionalni guverner Aleksandar Drozdenko, usred vala ukrajinskih napada na ciljeve diljem zemlje.

Drozdenko je na komunikacijskoj platformi Telegram kazao da je tijekom noći oboreno preko 60 dronova nad Lenjingradskom oblasti na sjeverozapadu Rusije.

Nije došlo do izlijevanja nafte nakon napada na Primorsk, jedno od najvažnijih mjesta za izvoz ruske nafte, a požar je ugašen, dodao je. Primorsk može dnevno obraditi milijun barela nafte.

Luka je proteklih mjeseci pogođena nekoliko puta s obzirom na to da je Ukrajina pojačala napade na rusku energetsku infrastrukturu i druge ciljeve, a pregovori o okončanju rata u Ukrajini kojima posreduju Sjedinjene Američke Države su zastali.

🔴Ukrainian drones have struck the strategic Primorsk oil port on the Baltic Sea.Russian officials confirm a fire broke out at the vital export hub after a massive overnight raid involving 60+ UAVs. Authorities claim the blaze is now out. pic.twitter.com/7hbRlNGHth — War Alerts (@WarNewsGlobal) May 3, 2026

Ukrajinske snage su također na ulazu u rusku crnomorsku luku Novorosijsk pogodile dva tankera iz ruske tajne flote kojom Moskva izbjegava sankcije, kazao je u nedjelju ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.

Our warriors continue to apply sanctions against Russia’s shadow oil fleet – two such vessels were struck in the waters at the entrance to the port of Novorossiysk. These tankers had been actively used to transport oil – not anymore. I am grateful to Chief of the General Staff… pic.twitter.com/8aCse8h95j — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 3, 2026

"Ovi tankeri su se aktivno koristili za prijevoz nafte. Ne više", kazao je Zelenski na Telegramu. "Ukrajinske dalekometne sposobnosti će se nastaviti sveobuhvatno razvijati: na moru, u zraku i na kopnu", dodao je.

Druge ruske regije su također zabilježile napade dronovima u subotu i nedjelju. Moskovski regionalni guverner Andrej Vorobjov je u subotu navečer rekao da je 77-godišnjak umro u selu nakon napada dronom.

Moskovski gradonačelnik Sergej Sobjanin je kazao da su četiri bespilotne letjelice oborene na putu prema ruskom glavnom gradu.

Vasilij Anohin, guverner zapadne Smolenske oblasti, rekao je da je troje ljudi, uključujući dijete, ranjeno u nedjelju nakon što je dron pogodio tamošnji stambeni blok.

Bitka za Kostjantinivku

U međuvremenu, ruske snage se približavaju gradu Kostjantinivki u Donjeckoj oblasti na istoku Ukrajine, pokušavajući uspostaviti uporište u blizini snažno branjenog područja, rekao je u subotu najviši ukrajinski vojni dužnosnik.

Kostjantinivka, zajedno s drugim gradovima, čini takozvani obrambeni pojas na istoku zemlje - područje koje je ukrajinska vojska dobro utvrdila.

"Odvraćamo uporne pokušaje ruskih okupatora da se infiltracijskim taktikama učvrste na rubnim dijelovima Kostjantinivke. U gradu se provode protudiverzantske mjere", objavio je na Telegramu Oleksandr Sirski, zapovjednik ukrajinske vojske.

Ukrainian pilots of the 28th Mechanized Brigade documented Russian phosphorus attacks on residential buildings in Kostyantynivka, immediately followed by a FAB-1500 strike. Official estimates show about 2000 civilians still in the city. pic.twitter.com/2Lb4bMGZJD — WarTranslated (@wartranslated) February 27, 2026

Ukrajinski projekt za mapiranje bojišta DeepState pokazuje da ruske snage kontroliraju područje udaljeno samo oko jedan kilometar od južnih rubnih dijelova grada.

Manji dijelovi Kostjantinivke, na jugoistoku Ukrajine, označeni su kao siva zona, što znači da ni Ukrajina ni Rusija nad njima nemaju potpunu kontrolu, javlja Reuters.

Rusko Ministarstvo obrane objavilo je u srijedu da su njegove snage preuzele kontrolu nad Novodmitrivkom, sjeverno od Kostjantinivke. Najviši ruski general Valerij Gerasimov rekao je u travnju da snage napreduju sjeverno i južno od grada.

Sirski je rekao da su se ruski ofenzivni pokušaji u travnju osjetno pojačali. Dodao je da su ruske snage od ponedjeljka izvele 83 napada u tom sektoru, koristeći male pješačke skupine.

This is what the "liberation" by the Russian occupiers looks like. A 3-ton Russian aerial bomb struck Kostiantynivka. An entire block of apartment buildings was leveled to the foundation. Footage provided by aerial reconnaissance from the "Phoenix" border guard unit.… pic.twitter.com/6qE3nZWZZf — WarTranslated (@wartranslated) April 21, 2026

Moskva zahtijeva da se Ukrajina povuče iz područja u Donjeckoj i susjednoj Luhanskoj regiji koja Rusija nije uspjela zauzeti tijekom četverogodišnjeg rata punog opsega. Mirovni pregovori uz posredovanje SAD-a zapeli su upravo oko tog pitanja, dok ukrajinski dužnosnici poručuju da Kijev neće prepustiti teritorij koji još kontrolira.

Tijekom posljednjih nekoliko godina ruske snage nisu uspjele zauzeti nijedan veliki ukrajinski grad, nego polako napreduju i objavljuju zauzimanje manjih gradova i sela.

Grad Pokrovsk, čijih je više od 60.000 prijeratnih stanovnika uglavnom pobjeglo, bio je najznačajniji ruski dobitak u posljednjih godinu dana. Ruskim snagama trebali su mjeseci da napreduju, a Kijev tvrdi da ondje još drži neke položaje.