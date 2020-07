Iz osječkog Stožera uputili su poziv građanima darivateljima zbog kritične razine zaliha krvi svih grupa.

Stožer civilne zaštite Osječko-baranjske županije uputio je građanima, dobrovoljnim darivateljima krvi poziv na dobrovoljno davanje krvi zbog kritične razine zalihe krvi svih krvnih grupa.

KBC Osijek opskrbljuje s krvi i krvnim pripravcima cijelu regiju istočne Hrvatske – od Virovitice do Iloka.

Darivatelje pozivaju da se jave u Klinički zavod za transfuzijsku medicinu osječkog KBC-a do kraja tjedna od 7:30 do 18:30, a u subotu od 7:30 do 14:00.