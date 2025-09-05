Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
Apartman u Petrčanima koji nudi više od doma: Otkrijte mediteranski stil života na Punta Radmanu

Apartman u Petrčanima koji nudi više od doma: Otkrijte mediteranski stil života na Punta Radmanu

Piše Nova Studio, 05. rujna 2025. @ 14:34 komentari
Otkrijte mediteranski stil života na Punta Radmanu
Otkrijte mediteranski stil života na Punta Radmanu Foto: Bijelo Jaje
Na najpoželjnijoj lokaciji u Petrčanima prodaje se apartman koji spaja luksuz, udobnost i mediteranski način života.
Najčitanije
  1. Sonja i Marko Mirotić - 2
    Bogom dana Bogdana

    Sonja (57) i Marko (69) postali roditelji: "Nismo računali da se to može dogoditi, ali eto..."
  2. Odrasla osoba s djetetom, ilustracija
    Drama

    Djed unuka pokupio iz vrtića pa se sledio kad su stigli kući: "Tek je tada shvatio…"
  3. Ilustracija
    detalji užasa

    Snimali kako žrtvi guraju kolac u usta: Nožem ga rezali po genitalijama pa se pijani hvalili po selu
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
Obitelj došla identificirati sina koji je poginuo u nesreći uspinjače, u mrtvačnici doživjeli šok
Tragedija u Lisabonu
Obitelj došla identificirati sina koji je poginuo u nesreći uspinjače, u mrtvačnici doživjeli šok
Ministar Gordan Grlić Radman u službenom posjetu Latviji
Jačanje partnerstva
Grlić Radman u Latviji najavio hrvatsko pridruživanje koaliciji važnoj za Ukrajinu
Djevojčica (11) pala na tračnice podzemne željeznice dok se približavao vlak: Evo kako se spasila
Drama u Austriji
Djevojčica (11) pala na tračnice podzemne željeznice dok se približavao vlak: Spasilo ju znanje iz škole
PROVJERENO Medicinske sestre posao su radile srcem i dušom - i ostale bez plaće
DONOSI PROVJRENO
Posao su radile srcem i dušom - i ostale bez plaće. Šefica se oglušuje, a HZZO poručuje: "To je poslovna tajna"
Policija o tragediji u Tisnom: Objavljeno kako je poginuo 35-godišnji Francuz
Smrt turista
Policija objavila detalje o tragediji u Tisnom: Objavljeno kako je poginuo 35-godišnji Francuz
Hamas objavio novu snimku talaca, među njima i državljanin Srbije! Pogledajte što su si rekli kada su se ugledali
2 godine zarobljeništva
Hamas objavio snimku dvojice talaca, među njima i državljanin Srbije! Pogledajte što su rekli kada su se ugledali
PROVJERENO Paru iz Podgorice uspjelo je nezamislivo - postali roditelji u sutonu života
Bogom dana Bogdana
Sonja (57) i Marko (69) postali roditelji: "Nismo računali da se to može dogoditi, ali eto..."
Djed iz vrtića pokupio tuđe dijete
Drama
Djed unuka pokupio iz vrtića pa se sledio kad su stigli kući: "Tek je tada shvatio…"
Užas u Srbiji: Snimali kako žrtvi guraju kolac u usta, nožem ga rezali po genitalijama
detalji užasa
Snimali kako žrtvi guraju kolac u usta: Nožem ga rezali po genitalijama pa se pijani hvalili po selu
Žena nestala u Grčkoj pronađena mrtva
NESTALA MJESEC DANA
Užas na ljetovanju: Nestala žena pronađena na udaljenom privatnom otoku, bez glave i polugola
Pentagon tvrdi da su dva venezuelanska vojna zrakoplova letjela blizu broda američke mornarice
RASTE NAPETOST
Venezuela podigla vojne zrakoplove, Sjedinjene Države zaprijetile: "Savjetujemo vam da ovo ne činite"
Vili Beroš javio se na natječaj u Vinogradskoj bolnici, no ispada da je tamo bio zaposlen cijelo vrijeme
nevjerojatno
Skandal u bolnici! Beroš se javio na natječaj, a onda su shvatili da mu nikad nisu dali otkaz
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Djed iz vrtića pokupio tuđe dijete
Drama
Djed unuka pokupio iz vrtića pa se sledio kad su stigli kući: "Tek je tada shvatio…"
PROVJERENO Paru iz Podgorice uspjelo je nezamislivo - postali roditelji u sutonu života
Bogom dana Bogdana
Sonja (57) i Marko (69) postali roditelji: "Nismo računali da se to može dogoditi, ali eto..."
Vozači sve više prekrivaju retrovizore automobila plastičnom vrećicom: Postoji dobar razlog
Neobičan prizor
Vozači sve više prekrivaju retrovizore automobila plastičnom vrećicom: Postoji dobar razlog
show
Vlado Kalember u izlazak poveo svog sina Dariana
ma isti su
Tatina kopija! Vlado Kalember u izlazak poveo svoga nasljednika
Preminula Katharine, vojvotkinja od Kenta
''S dubokom tugom...''
Teški dani za kraljevsku obitelj! Palača objavila najžalosniju vijest
Danijelu Dvornik šokirao prizor koji je zatekla u kući
''za samo jednu noć...''
Danijelu Dvornik šokirao prizor koji joj je turist ostavio u kući: ''Ne mogu vjerovati!''
zdravlje
Hrana koja napuhuje: Evo popisa namirnica i što učiniti
piše nutricionistica
Hrana koja napuhuje: Evo popisa namirnica i što učiniti
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
Nutricionisti otkrivaju
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
Ljetna korona: Simptomi zbog kojih su liječnici pretrpani
Soj "Stratus" hara svijetom
Ljetna korona: Simptomi zbog kojih su liječnici pretrpani
zabava
Naišle na medvjeda kako kopa po smeću i počele ga snimati, a ovakav obrat nisu očekivale
Ups!
Naišle na medvjeda kako kopa po smeću i počele ga snimati, a ovakav obrat nisu očekivale
Naručili hranu, a dostavljačica im pred vratima priredila pravi šou
Jao...
Naručili hranu, a dostavljačica im pred vratima priredila pravi šou
Kakve to zvukove proizvodi?! Nitko mu nije vjerovao dok nije podijelio snimku mačke
Hmm...
Kakve to zvukove proizvodi?! Nitko mu nije vjerovao dok nije podijelio snimku mačke
tech
Uzbuna u Fini: Pronađeni pogrešno izdani certifikati koji su mogli stvoriti ozbiljne probleme
Iz Fine umiruju javnost
Uzbuna u Fini: Pronađeni pogrešno izdani certifikati koji su mogli stvoriti ozbiljne probleme
Znanstvenici otkrili neočekivanu posljedicu pandemije: Čak i kod ljudi koji nikada nisu bili zaraženi
Mogu li te promjene nestati?
Otkrili neočekivanu posljedicu pandemije: Čak i kod ljudi koji nikada nisu bili zaraženi
Razriješena povijesna zagonetka koja je godinama mučila znanstvenike: Otkud dolaze Slaveni i kako su "osvojili" Europu?
Odgovor je u DNK-u
Razriješena povijesna zagonetka koja je godinama mučila znanstvenike: Otkud dolaze Slaveni i kako su "osvojili" Europu?
sport
Nevjerica kod Crnogoraca: Nezamislivim kiksom ostali bez osmine finala Eurobasketa
JE LI TO MOGUĆE?
Nevjerica kod naših susjeda: Nezamislivim kiksom ostali bez osmine finala Eurobasketa
Transferi: Ismaël Bennacer dolazi iz Milana na posudbu u Dinamo
Senzacija!
Ponoćna bomba iz Maksimira: Dinamo doveo veliko pojačanje iz Milana!
Nekidan nahvalio Modrića, a sad ga upozorava: "Završit ćeš kao Pirlo"
sve se promijenilo
Nekidan nahvalio Modrića, a sad ga upozorava: "Završit ćeš kao Pirlo"
tv
Daleki grad: Borit će se protiv svijeta ako je ona na njegovoj strani
DALEKI GRAD
Daleki grad: Borit će se protiv svijeta ako je ona na njegovoj strani
Daleki grad: Ne može živjeti bez njega - zašto ju je spasio?
DALEKI GRAD
Daleki grad: Ne može živjeti bez njega - zašto ju je spasio?
Daleki grad: Došao je i taj trenutak - nakon ovih riječi više nema povratka
DALEKI GRAD
Došao je i taj trenutak - nakon ovih riječi više nema povratka
putovanja
Kviz općeg znanja: Za one dobrih živaca i još boljeg pamćenja
15 pitanja
Kviz općeg znanja: Za one dobrih živaca i još boljeg pamćenja
Tjedni jelovnik proteinska jela od 1.9. do 7.9. 2025.
Tjedni jelovnik
7 božanstveno finih jela za svaki dan ovoga tjedna idealnih za one koji paze koliko jedu proteina
Nakon Dubrave, Fisherija je stigla i u Sesvete, a uskoro stižu i novi proizvodi
Oglas
Nakon Dubrave, Fisherija je stigla i u Sesvete, a uskoro stižu i novi proizvodi
novac
Istočnoeuropska država ušla u elitni klub. BDP im prelazi bilijun dolara
Napredak
Istočnoeuropska država ušla u elitni klub. BDP im prelazi bilijun dolara
Luksuzna jahta Dolce Vento potonula odmah nakon porinuća u turskom brodogradilištu
Po mirnom moru
Luksuzna jahta Dolce Vento potonula odmah nakon porinuća u turskom brodogradilištu
U pripremi natječaj za gradnju luke Perna na Pelješcu vrijedan 14,56 milijuna eura
Umjesto Orebića
U pripremi natječaj za gradnju luke Perna na Pelješcu vrijedan 14,56 milijuna eura
lifestyle
Hrana koja napuhuje: Evo popisa namirnica i što učiniti
piše nutricionistica
Hrana koja napuhuje: Evo popisa namirnica i što učiniti
Potpuna pomrčina Krvavog Mjeseca
Iscjeljenje i odgovori
Kako 'krvavi Mjesec' utječe na horoskopske znakove i donosi prekretnicu?
Ulična moda šik trudnica sa zagrebačke špice 2025.
Udobno, a efektno
Bye bye, Rihanna: Imamo novu šik trudnicu i to sa zagrebačke špice
sve
Nevjerica kod Crnogoraca: Nezamislivim kiksom ostali bez osmine finala Eurobasketa
JE LI TO MOGUĆE?
Nevjerica kod naših susjeda: Nezamislivim kiksom ostali bez osmine finala Eurobasketa
Vlado Kalember u izlazak poveo svog sina Dariana
ma isti su
Tatina kopija! Vlado Kalember u izlazak poveo svoga nasljednika
Preminula Katharine, vojvotkinja od Kenta
''S dubokom tugom...''
Teški dani za kraljevsku obitelj! Palača objavila najžalosniju vijest
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene