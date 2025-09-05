Apartman u Petrčanima koji nudi više od doma: Otkrijte mediteranski stil života na Punta Radmanu

Na samom rubu mirnog poluotoka Punta Radman, okruženog borovom šumom i kristalno čistim morem, smjestio se apartman koji na prvi pogled osvaja svojom prostranošću i udobnošću. U srcu Petrčana, slikovitog dalmatinskog mjesta između Zadra i Nina, prodaje se stan koji spaja suvremeni dizajn i toplinu mediteranskog načina života. Riječ je o apartmanu na prestižnoj lokaciji u Petrčanima, pravoj prilici za ozbiljnu investiciju, koji je upravo osvanuo na platformi Bijelo Jaje.

Prostran dom s toplinom Mediterana

Stan se nalazi na prvom katu manje stambene zgrade s ukupno tri stana, što mu osigurava privatnost i mir, a istovremeno blizinu svih sadržaja koje ovo mjesto nudi. Prostrani dnevni boravak, ispunjen svjetlom, prirodno se nadovezuje na kuhinju i blagovaonicu, stvarajući savršeno mjesto za obiteljska okupljanja i druženja s prijateljima. Dvije udobne spavaće sobe pružaju miran kutak za odmor, a natkrivena terasa i balkon pozivaju na duga uživanja u jutarnjoj kavi ili večernjem zalasku sunca.

Ima i dva parkirna mjesta (Foto: Bijelo Jaje)

Detalji koji čine razliku

Ukupna površina apartmana s pripadcima iznosi 142 kvadrata, a posebnu vrijednost daju i detalji koji ga izdvajaju od drugih nekretnina na tržištu: podno grijanje u svim prostorijama, visokokvalitetne keramičke podne obloge, vlastiti ulaz, dva privatna parkirna mjesta i vrt koji zaokružuje osjećaj doma u pravom smislu riječi. Energetski razred B jamči dodatnu učinkovitost i komfor.

Apartman u Petrčanima ima podno grijanje u svim prostorijama (Foto: Bijelo Jaje)

Riječ je o najpoželjnijem dijelu Petrčana (Foto: Bijelo Jaje)

Lokacija koja oduševljava

Punta Radman priča posebnu priču. Riječ je o najpoželjnijem dijelu Petrčana: ekskluzivnoj mikrolokaciji koja nudi spoj uređenih plaža, luksuznih hotela, wellness sadržaja i dugih pješačkih staza uz more. Samo nekoliko minuta hoda vodi do kristalno čiste obale, a u neposrednoj blizini nalazi se poznati resort Falkensteiner. Zadar, udaljen samo petnaest minuta vožnje, pruža svu dodatnu dinamiku urbanog života kada poželite promjenu ritma.

Natkrivena terasa za druženja i odmor (Foto: Bijelo Jaje)

Ukupna površina apartmana s pripadcima iznosi 142 kvadrata (Foto: Bijelo Jaje)

Više od nekretnine

Ovaj apartman u Petrčanima nije samo prostor. On je prilika da živite mediteranski san. Bilo da ga vidite kao cjelogodišnji dom u prirodnom okruženju, luksuzno utočište uz more ili kao investiciju s izvrsnim potencijalom za turistički najam, jedno je sigurno: Punta Radman pruža više od kvadrata, pruža stil života. Više o ovoj prilici pogledajte na platformi Bijelo Jaje.

Sadržaj je napravljen u produkciji Nova Studija, native tima Nove TV, u suradnji s partnerom Bijelo Jaje po najvišim profesionalnim standardima.









