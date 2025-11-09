Antifašistička liga obilježila Kristalnu noć: "Oni koji toleriraju ZDS nisu ništa naučili"

U povodu Međunarodnog dana borbe protiv fašizma i antisemitizma, Antifašistička liga Hrvatske u nedjelju je organizirala skup sjećanja na Kristalnu noć, uz poruku da sjećanje na taj događaj nije samo čin pijeteta prema žrtvama, nego i upozorenje na opasnost ponovnog širenja mržnje i ekstremizma u društvu.

Predsjednik Antifašističke lige Zoran Pusić podsjetio je da je 9. studenoga odabran za Međunarodni dan borbe protiv fašizma jer je upravo u noći između 9. i 10. studenoga 1938. godine nacistički režim organizirao pogrom nad njemačkim i austrijskim Židovima - događaj koji je označio početak sustavnog uništenja europskih Židova i uvod u Holokaust.

"Kristalna noć nije se dogodila preko noći nego je godinama prije toga poticana mržnja prema sugrađanima židovskog podrijetla, propaganda je stvarala sliku o navodnoj prijetnji manjine većini, a nasilje su potom provodili radikalizirani mladići i veterani", rekao je Pusić na skupu ispred spomenika žrtvama Holokausta i ustaškog režima, kod Glavnog kolodvora u Zagrebu.

Istaknuo je kako je Kristalna noć trajno upozorenje svakoj državi na opasnosti uzurpiranja domoljublja, pretvaranja mržnje i predrasuda u nacionalne vrijednosti te na šutnju većine koja omogućuje nasilje nad manjinom.

"Činjenica da se to dogodilo u tada visoko civiliziranom i kulturnom narodu pokazuje da se može dogoditi svugdje ako se ne prepoznaju znakovi opasnosti", dodao je.

Upozorio je na povijesni revizionizam i sve prisutniju ustašku retoriku u hrvatskom javnom prostoru, istaknuvši kako "oni koji danas u Hrvatskoj toleriraju, relativiziraju ili afirmiraju pozdrav Za dom spremni pokazuju da nisu ništa naučili iz događaja čijim žrtvama odajemo počast".

Govoreći o suvremenim političkim prilikama, Pusić je kazao da kritika izraelske vlade Benjamina Netanyahua i njezine radikalne desnice ne može i ne smije biti poistovjećena s antisemitizmom, jer "tko tako misli, nije razumio poruku Kristalne noći".

Skupom sjećanja, poručio je Pusić, Antifašistička liga želi podsjetiti da borba protiv mržnje, netrpeljivosti i isključivosti nikada nije završena te da je zadaća svake demokratske zajednice neprestano prepoznavati i suprotstavljati se oblicima nasilja nad slabijima, obespravljenima i drugačijima.