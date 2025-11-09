Obavijesti Foto Video Pretražite
Održan skup u Zagrebu

Antifašistička liga obilježila Kristalnu noć: "Oni koji toleriraju ZDS nisu ništa naučili"

Piše Hina, 09. studenoga 2025. @ 20:39 komentari
Obilježavanje Međunarodnog dana borbe protiv fašizma u Zagrebu
Obilježavanje Međunarodnog dana borbe protiv fašizma u Zagrebu Foto: Ronald Goršić/Cropix
Predsjednik Antifašističke lige Zoran Pusić prilikom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv fašizma istaknuo je kako je Kristalna noć trajno upozorenje svakoj državi na opasnosti uzurpiranja domoljublja, pretvaranja mržnje i predrasuda u nacionalne vrijednosti te na šutnju većine koja omogućuje nasilje nad manjinom.
Antifašistička liga obilježila Kristalnu noć: "Oni koji toleriraju ZDS nisu ništa naučili"
