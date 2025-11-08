Još jedna zemlja izdala nalog za uhićenje Netanyahua i suradnika

Turska je u petak izdala naloge za uhićenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i još nekoliko desetaka izraelskih dužnosnika pod optužbom za "genocid".

Ured glavnog tužitelja u Istanbulu naveo je da je izdao naloge protiv 37 osoba, među kojima su uz Netanyahua i izraelski ministar obrane Israel Katz, ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben Gvir te načelnik Glavnog stožera Eyal Zamir.

Prema priopćenju tužiteljstva, izraelski su dužnosnici optuženi za zločine protiv čovječnosti i genocid počinjene u Pojasu Gaze te protiv flotile koja je nosila humanitarnu pomoć za to područje, a koju su prošlog mjeseca presrele izraelske vlasti.

Izrael je brzo osudio i odbacio naloge za uhićenje. Izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Sa’ar nazvao je potez "PR trikom" turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana.

"U Erdoğanovoj Turskoj pravosuđe je odavno postalo oruđe za ušutkavanje političkih protivnika te pritvaranje novinara, sudaca i gradonačelnika", napisao je Sa’ar na društvenim mrežama, podsjećajući na uhićenje istanbulskog gradonačelnika Ekrema Imamoglua ranije ove godine.

Imamoglu, glavni Erdoganov politički suparnik, uhićen je u ožujku u sklopu istrage o korupciji i terorizmu.

Hamas je pozdravio odluku Turske, navodeći kako taj potez "potvrđuje plemenite stavove turskog naroda i njegovog vodstva“, piše CNN.

Turski nalozi za Netanyahu-a i druge izraelske dužnosnike dolaze gotovo godinu dana nakon što je Međunarodni kazneni sud (ICC) izdao nalog za uhićenje izraelskog premijera, optužujući ga za ratne zločine. Netanyahuov je ured tada odbacio optužnicu ICC-a kao "apsurdnu i antisemitsku".