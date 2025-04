Pod sloganom “Welcome to the Art Jungle! Unleash Your Creative Beast”, organizatori koncerta, SKYMUSIC i Live Nation pozivaju na nagradni natječaj sve umjetnike i kreativne pojedince, a prijave su otvorene od danas.

Guns N' Roses Foto: Guns N' Roses

Paradise City Art Contest, spaja rokenrol i vizualnu umjetnost, dajući šansu talentima da njihovi radovi budu izloženi pred desecima tisuća posjetitelja i fanova iz cijelog svijeta.

Pozivaju se grafički dizajneri, ilustratori, slikari i digitalni umjetnici, ali i svi strastveni kreativci i fanovi – bez obzira na tehniku i stil – da stvore djelo inspirisano Guns N’ Roses-om, njihovim pjesmama, albumima i/ili aktualnim članovima legendarnog benda.

Deset najboljih radova biti će izloženo na velikim platnima (2x4m) u ekskluzivnoj Party Zoni koncerta u Beogradu. TOP 3 SUPERFINALISTA osvajaju 1x2 FAN PIT ulaznice, dok će ostali finalisti dobiti po jednu ulaznicu za koncert godine – Guns n Roses, 18. srpanja, Ušće Park u Beogradu.

Prijave su otvorene do 31. svibnja 2025. putem službenog formulara na stranicama skyevents.rs, gdje svi zainteresirani mogu pronaći uvjete natječaja.

O pobjednicima odlučuje stručni žiri koji čini Brian Rašić (rock fotograf), Jadranka Janković (rock novinar), poznati jutjuberi i fanovi benda, Voštkast duo - WajWai i Voja Panjković, a proglašenje finalista je 18. lipanja 2025. godine.

Prijavi se sada i postani dio rock povijesti!

Guns N’ Roses, globalno priznati kao jedan od najvećih rock bendova svih vremena, od osnivanja 1985. godine definiraju žanr svojom neponovljivom energijom i beskompromisnim zvukom. Albumi poput Appetite for Destruction, Use Your Illusion I i Use Your Illusion II i mnogobrojni hitovi postali su dio rokenrol povijesti i nezaobilazna lektira za generacije fanova širom svijeta.

Ulaznice za najveći rock spektakl i dalje se mogu kupiti putem efinity.rs i besplatne aplikacije eFinity.