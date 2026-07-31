Hitno upozorenje iz Europe: "Ovo je najveći poziv na buđenje posljednjih godina"

Europska povjerenica za upravljanje krizama Hadja Lahbib odbacila je tvrdnje klimatskih skeptika da su sve razornije sezone požara u Europi tek posljedica vrućih ljeta, opisavši požare koji haraju južnom Europom kao "najveći poziv na buđenje" posljednjih godina.

"Klimatske promjene ne kucaju nam na vrata. One su već ovdje", rekla je Lahbib za Euronews u ekskluzivnom intervjuu. "Oni, koji poriču klimatske promjene, trebali bi doći ovamo, vidjeti situaciju i otvoriti oči".

Hadja Lahbib Foto: screenshot/Platforma X

Njezine izjave podudaraju se s riječima europske povjerenice za tržišno natjecanje Terese Ribere, koja je rekla da oni koji poriču klimatske promjene "daju alkohol alkoholičarima i govore im da je u redu voziti". U zasebnom intervjuu takvo je ponašanje opisala kao "opasno i glupo".

Belgijska povjerenica govorila je nakon što je helikopterom obišla požarom opustošenu regiju Gironde, gdje je izgorjelo više od 42.000 hektara u katastrofi koju francuske vlasti opisuju kao jednu od najtežih u zemlji posljednjih desetljeća.

Njezine izjave dolaze u trenutku kada požari i dalje bukte diljem južne Europe, a Francuska, Grčka, Turska i Tunis posljednjih su tjedana zatražili europsku hitnu pomoć.

Sve veći broj prekograničnih zahtjeva za pomoć odražava stav Bruxellesa da je riječ o klimatskom sigurnosnom izazovu za cijeli kontinent, a ne o nizu izoliranih nacionalnih kriznih situacija.

Lahbib je poručila da se Europa ne smije usredotočiti samo na povećavanje vatrogasnih kapaciteta, nego mora znatno više ulagati u prevenciju i pripravnost.

Branila je prijedlog Europske komisije da se u sljedećem dugoročnom proračunu Europske unije za mjere pripravnosti izdvoji 10,7 milijardi eura, istaknuvši da Europa mora postati bolja u predviđanju katastrofa, umjesto da na njih samo reagira.

Veći naglasak na upravljanju šumama

Lahbib je istaknula da je ovogodišnja sezona požara počela neuobičajeno rano. Nizozemska, koja se inače ne smatra područjem posebno ugroženim požarima, postala je prva zemlja koja je 30. travnja aktivirala Mehanizam Unije za civilnu zaštitu.

Piotr Borkowski, izvršni direktor Europskog udruženja državnih šuma, rekao je da su izgledi za područje Sredozemlja, osobito za Pirenejski poluotok, i dalje "vrlo negativni".

"Toplinski valovi početkom ljeta uzrokovali su izrazit gubitak vlage u vegetaciji, zbog čega je ona znatno podložnija zapaljenju, a požari se mogu širiti brzo i velikom snagom", rekao je Borkowski.

"To upućuje na veliku vjerojatnost razvoja ekstremnih požara, barem do kraja ljetne sezone", dodao je.

Borkowski je rekao da aktualnu sezonu požara ne uzrokuje nijedan pojedinačni novi čimbenik, nego dugogodišnji strukturni problemi. "Problem je strukturne i teritorijalne prirode", rekao je.

"Leži u napuštanju tradicionalnog upravljanja krajolikom i osnovnih načina korištenja zemljišta, poput šumarstva, poljoprivrede i stočarstva, uz istodobne promjene klimatskih uvjeta", zaključio je.