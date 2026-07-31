Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
apelirali na skeptike

Hitno upozorenje iz Europe: "Ovo je najveći poziv na buđenje posljednjih godina"

PišeK. Č., 31. srpnja 2026. @ 15:33 komentari
Požar u Francuskoj - 3
Požar u Francuskoj - 3 Foto: Afp
Više je zemalja posljednjih tjedana zatražilo europsku pomoć.
Dodajte DNEVNIK.hr u omiljeni Google izvor
Najčitanije
  1. Teška prometna nesreća na A1
    velika tragedija

    FOTO/VIDEO Teška prometna nesreća na A1, motorist podlegao ozljedama: Ulaz na Lučkom satima bio zatvoren
  2. Tenk na autocesti A3
    kod lipovljana

    Vozače iznenadio prizor na autocesti: Evo što kaže MORH
  3. Jacques Houdek
    Oštra kritika!

    Jacques Houdek bez zadrške o nastupu hrvatske pjevačice: ''Urlanje, gušenje i falš''
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije najkomentiranije
Oko 60 tisuća migranata ušlo u Ceutu, 34 ih poginulo tijekom prelaska
MASOVNI ULAZAK
Kaos u španjolskoj enklavi! Oko 60 tisuća migranata ušlo u Ceutu, deseci mrtvih: "Ovo je najveća kriza od 2021. godine..."
Europska povjerenica upozorila na utjecaj klimatskih promjena na razorne požare
apelirali na skeptike
Hitno upozorenje iz Europe: "Ovo je najveći poziv na buđenje posljednjih godina"
HNB: Cijene usluga najviše pridonose ukupnoj inflaciji
Najnoviji podaci o inflaciji
Zašto je život i dalje skup? Jedna stvar i dalje nemilosrdno prazni novčanike građana
Nestao 72-godišnji muškarac iz Požege, policija moli građane za pomoć
POLICIJA TRAŽI POMOĆ
Jeste li ga vidjeli? Nestao 72-godišnjak iz Požege
Više od estetike: Dodaci koji terensko vozilo čine sigurnijim i funkcionalnijim
POKROVITELJ 4X4 PERFORMANCE D.O.O.
Više od estetike: Dodaci koji terensko vozilo čine sigurnijim i funkcionalnijim
Europske enklave na afričkom tlu: Zašto Ceuta i Melilla pripadaju Španjolskoj unatoč zahtjevima Maroka?
OSTACI KOLONIJALIZMA
Sukob na granici EU-a i Afrike: Kako su Ceuta i Melilla postale dio Španjolske stoljećima prije nastanka Maroka?
Teška prometna nesreća na autocesti kod Donje Zdenčine u smjeru mora: Stradao motociklist
velika tragedija
FOTO/VIDEO Teška prometna nesreća na A1, motorist podlegao ozljedama: Ulaz na Lučkom satima bio zatvoren
Prometna nesreća kod Đakova
PROMETNA NESREĆA
U Slavoniji poginuo muškarac
Na autocesti A3 snimljen tenk
kod lipovljana
Vozače iznenadio prizor na autocesti: Evo što kaže MORH
Rekordno niska razina Dunava u Bugarskoj otkrila ostatke mamuta
rekodno nizak vodostaj
VIDEO Seljani u koritu Dunava ugledali neobične ostatke, odmah su pozvani stručnjaci
Igračica iz Hrvatske na Eurojackpotu osvojila 535.773 eura: "Neki su i suzu pustili"
odličan dobitak!
U aplikaciji ju je dočekalo iznenađenje od 535.773 eura: "Neki su i suzu pustili"
Trump tvrdi da je postignut sporazum o razoružanju Hamasa, Izrael skeptičan
Vlada skepsa
Trump objavio veliku vijest
Na autocesti A3 snimljen tenk 9
kod lipovljana
Vozače iznenadio prizor na autocesti: Evo što kaže MORH
Strava na školskom igralištu: Mačića cipelarili i iščupali mu rep 5
TEŠKO OSAKAĆENA ŽIVOTINJA
UZNEMIRUJUĆI SADRŽAJ Mačiću kod zagrebačke škole iščupali rep: "Gustav mora na hitnu operaciju, preklinjemo vas..."
Poljak koji je vandalizirao Međugorje priznao krivnju: Tužiteljstvo traži pritvor 4
Ide u pritvor!
Poljak optužen za vandalizam priznao: "Htio sam pokazati da je sve izmišljotina"
Vedrana Rudan izgubila spor protiv HZZO-a 4
Apsurdna situacija
Rudan izgubila spor s HZZO-om: Refundirali liječenje, ali ne i pretragu bez koje ono nije bilo moguće
Teška prometna nesreća na autocesti kod Donje Zdenčine u smjeru mora: Stradao motociklist 4
velika tragedija
FOTO/VIDEO Teška prometna nesreća na A1, motorist podlegao ozljedama: Ulaz na Lučkom satima bio zatvoren
Oko 60 tisuća migranata ušlo u Ceutu, 34 ih poginulo tijekom prelaska 4
MASOVNI ULAZAK
Kaos u španjolskoj enklavi! Oko 60 tisuća migranata ušlo u Ceutu, deseci mrtvih: "Ovo je najveća kriza od 2021. godine..."
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Na autocesti A3 snimljen tenk
kod lipovljana
Vozače iznenadio prizor na autocesti: Evo što kaže MORH
Teška prometna nesreća na autocesti kod Donje Zdenčine u smjeru mora: Stradao motociklist
velika tragedija
FOTO/VIDEO Teška prometna nesreća na A1, motorist podlegao ozljedama: Ulaz na Lučkom satima bio zatvoren
Trump tvrdi da je postignut sporazum o razoružanju Hamasa, Izrael skeptičan
Vlada skepsa
Trump objavio veliku vijest
show
Jacques Houdek prozvao pjevačicu zbog načina pjevanja
Oštra kritika!
Jacques Houdek bez zadrške o nastupu hrvatske pjevačice: ''Urlanje, gušenje i falš''
Velika životna odluka Gorana Višnjića i njegove obitelji 0:29 20
vijest podijelila supruga
Velika životna odluka Gorana Višnjića i njegove obitelji nakon gotovo tri desetljeća života u inozemstvu
Prvi zajednički izlazak nakon vjenčanja: Jelena Perčin i Ante Gelo zajedno stigli na koncert u čast Oliveru Dragojeviću
podržala ga
Prvi zajednički izlazak Jelene Perčin i Ante Gele nakon vjenčanja, za njega je ovo bila posebna večer
zdravlje
Imate visok tlak ili kolesterol? Evo kako to može utjecati na vaš mozak
Alarmantni rezultati nove studije
Imate visok tlak ili kolesterol? Evo kako to može utjecati na vaš mozak
Kako očistiti zagorjelu tavu? Najbolje metode za uklanjanje zagorene masnoće i tvrdokornih naslaga
Bez ribanja koje oštećuje površinu
Kako očistiti zagorjelu tavu? Najbolje metode za uklanjanje zagorene masnoće i tvrdokornih naslaga
Bijeli jezik i prirodno liječenje: Isprobajte ove prirodne metode prije nego što problem postane ozbiljniji
Nakupljeni ama toksini
Bijeli jezik i prirodno liječenje: Isprobajte ove prirodne metode prije nego što problem postane ozbiljniji
zabava
Poslušala savjet prijateljice za skok u more, a rezultat je skupio više od 1,6 milijuna pregleda
Što kažete?
Poslušala savjet prijateljice za skok u more, a rezultat je skupio više od 1,6 milijuna pregleda
Prizor muškarca na plaži nasmijao gledatelje: "Ja gledam tetovaže i ne kužim"
Što kažete?
Prizor muškarca na plaži nasmijao gledatelje: "Ja gledam tetovaže i ne kužim"
Natpis na parkingu u Dalmaciji nasmijao publiku! Pogledajte o čemu je riječ
Urnebesno
Natpis na parkingu u Dalmaciji nasmijao publiku! Pogledajte o čemu je riječ
tech
Koristite WhatsApp? Napravite sigurnosnu kopiju podataka ili se pozdravite s njima
Nova pravila od studenoga
Koristite WhatsApp? Napravite sigurnosnu kopiju podataka ili se pozdravite s njima
sport
Real zaključio jednu od najboljih prodaja u povijesti kluba: Rezerva otišla za bogatstvo
Apsurdno
Real zaključio jednu od najboljih prodaja u povijesti kluba: Rezerva otišla za bogatstvo
Jako neugodne vijesti za Hajduk! Ako prođe Litvu, u play-offu ga gotovo sigurno čeka velikan
ajoj!
Jako neugodne vijesti za Hajduk! Ako prođe Litvu, u play-offu ga gotovo sigurno čeka velikan
Opet kukavička igra: Igrao Livaja ili ne igrao, Hajduku nema spasa
Komentar Ivice Mede
Opet kukavička igra: Igrao Livaja ili ne igrao, Hajduku nema spasa
tv
Nasljednik: Presretna je jer se ipak neće rastati
NASLJEDNIK
Presretna je jer se ipak neće rastati
Daleki grad: Čini se da izlazi na slobodu, ako je za vjerovati njegovim riječima 0:57
DALEKI GRAD
Daleki grad: Čini se da izlazi na slobodu, ako je za vjerovati njegovim riječima
Nasljednik: Mislio je da mu pomaže, a ona mu je dobrano naplatila nevjeru 0:59
NASLJEDNIK
Nasljednik: Mislio je da mu pomaže, a ona mu je dobrano naplatila nevjeru
putovanja
Kakav bezobrazluk! Zemlja u kojoj je ostavljanje napojnice konobarima u kafićima i restoranima – uvreda
"Hvala" je njihova valuta
Kakav bezobrazluk! Zemlja u kojoj je ostavljanje napojnice konobarima u kafićima i restoranima – uvreda
Burni Prvić: Najveći nenastanjeni otok u Hrvatskoj raj je za avanturiste, istraživače i bjeloglave supove 4
Burni Prvić
Najveći nenastanjeni otok u Hrvatskoj raj je za avanturiste, istraživače i bjeloglave supove
Novi kviz općeg znanja: Za one koji redovno održavaju moždane vijuge 10
15 pitanja
Novi kviz općeg znanja: Za one koji redovno održavaju moždane vijuge
novac
Dvorac u Zagorju na aukciji. Početna cijena 1,46 milijuna eura
Povoljno
Dvorac u Zagorju na aukciji. Početna cijena 1,46 milijuna eura
U susjednoj zemlji traje bitka za plaže: Sve ih je manje slobodno, a mnogima je ulaz preskup
Domaći kupači u problemu
U susjednoj zemlji traje bitka za plaže: Sve ih je manje slobodno, a mnogima je ulaz preskup
Kako je obiteljska međimurska tvrtka postala jedan od vodećih proizvođača namještaja u Europi
Do sada uloženo 12,5 milijuna eura
Kako je obiteljska međimurska tvrtka postala jedan od vodećih proizvođača namještaja u Europi
lifestyle
Jelena Perčin u tanga sandalama Dolce&Gabbana i haljinici Self-Portrait 7
I krasna haljinica
Sandale Jelene Perčin dokaz su da upravo takav model može biti sinonim za ljetnu eleganciju
Što znači ova opcija na klima-uređaju?
VAŽNA JE
Za sparne dane! Evo što znači ova opcija na klima-uređaju, rijetko se koristi
Popis laganih recepata idealnih za toplinski val
lagano, fino i zdravo
Toplinski val lakše se podnosi uz ove brze i lagane recepte, imamo 20 ideja za vas
sve
Jacques Houdek prozvao pjevačicu zbog načina pjevanja
Oštra kritika!
Jacques Houdek bez zadrške o nastupu hrvatske pjevačice: ''Urlanje, gušenje i falš''
Velika životna odluka Gorana Višnjića i njegove obitelji 0:29 20
vijest podijelila supruga
Velika životna odluka Gorana Višnjića i njegove obitelji nakon gotovo tri desetljeća života u inozemstvu
Real zaključio jednu od najboljih prodaja u povijesti kluba: Rezerva otišla za bogatstvo
Apsurdno
Real zaključio jednu od najboljih prodaja u povijesti kluba: Rezerva otišla za bogatstvo
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene