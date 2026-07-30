Više od estetike: Dodaci koji terensko vozilo čine sigurnijim i funkcionalnijim

Sve više vlasnika terenskih i pick-up vozila odlučuje se na profesionalne preinake kako bi svoje vozilo prilagodili stvarnim potrebama. Bilo da je riječ o poslovnim zadacima, radu u teškim uvjetima ili putovanjima izvan uobičajenih ruta, dodatna oprema vozilo čini funkcionalnijim, ali i sigurnijim.

Kvalitetna nadogradnja ne podrazumijeva samo ugradnju dodatne opreme već i stručno izvedene mehaničke zahvate te homologaciju koja jamči sigurnost i zakonitost svih preinaka. Dodatke za terenska vozila možete istražiti na stranici Bijelo Jaje.

Kad oprema nije samo dodatak, nego dio vozila

Modifikacija terenskog ili pick-up vozila danas podrazumijeva mnogo više od ugradnje nekoliko dodataka.

Upravo se za takve projekte specijalizirao 4x4 Performance, centar za preradu i opremanje off-road i pick-up vozila sa sjedištem u Funtani u Istri. Objedinjuju ulogu ovlaštenog distributera renomiranih svjetskih proizvođača opreme i specijalizirane radionice koja izvodi zahtjevne mehaničke preinake.

4X4 PERFORMANCE d.o.o. Foto: PR

Kompletna usluga na jednom mjestu

Bez obzira na to radi li se o vozilu za svakodnevni rad ili zahtjevne terenske ekspedicije, svaki projekt započinje prilagodbom vozila njegovoj namjeni.

U ponudi su ugradnja lift kitova i modifikacije ovjesa, prilagodba geometrije, zaštita podvozja, ojačani branici, dodatna LED rasvjeta te ostale preinake koje povećavaju prohodnost i sigurnost u zahtjevnim uvjetima.

Posebna vrijednost je činjenica da kupci na jednom mjestu dobivaju i stručnu tehničku podršku tijekom postupka atestiranja i homologacije, čime se osigurava da sve izvedene preinake zadovoljavaju hrvatske zakonske propise.

Oprema svjetskih proizvođača bez posrednika

Kao ovlašteni distributer za područje jugoistočne Europe, 4x4 Performance izravno uvozi opremu vodećih svjetskih proizvođača.

4X4 PERFORMANCE d.o.o. Foto: PR

Među njima su australski Ironman 4x4 i OME (Old Man Emu), Rancho Shocks, Teraflex, Superwinch sustava za izvlačenje vozila i teških tereta te ostali svjetski proizvodi poput Rival, AFN, Hella, Osram i LPTRZ za svijetla.

Dodaci koji mijenjaju funkcionalnost vozila

Kod pick-up vozila funkcionalnost često ovisi upravo o kvaliteti dodatne opreme.

Hard-top nadogradnje brendova Aeroklas, Alpha i Rival štite teret od vremenskih uvjeta i povećavaju sigurnost prilikom prijevoza opreme, dok istovremeno vozilu daju elegantniji izgled.

Jedan od sve traženijih dodataka je i bedslide, izvlačna platforma koja omogućuje jednostavan pristup teretu bez penjanja u tovarni prostor. Posebno je praktična za obrtnike, servisne ekipe i korisnike koji svakodnevno prevoze alat ili težu opremu.

4X4 PERFORMANCE d.o.o. Foto: PR

Za zahtjevnije terenske uvjete važnu ulogu imaju ojačani off-road branici, koji štite prednji dio vozila te omogućuju ugradnju dodatne opreme poput vitla ili rasvjete.

Neizostavan dio ozbiljne terenske opreme je i vitlo, koje može biti presudno prilikom izvlačenja vozila iz blata, pijeska ili snijega, ali i tijekom profesionalnih intervencija na nepristupačnim terenima.

Vizualni dojam pritom upotpunjuju off-road felge, koje osim atraktivnijeg izgleda omogućuju korištenje robusnijih guma i pridonose pouzdanijoj vožnji na zahtjevnim podlogama.

4X4 PERFORMANCE d.o.o. Foto: PR

Oprema za profesionalce koji rade u najtežim uvjetima

Značajan dio poslovanja tvrtke odnosi se na opremanje vozila za profesionalne korisnike. Među njima su vozila Hrvatske gorske službe spašavanja, vatrogasnih postrojbi, šumarstva, policije, HEP-a te drugih državnih i komunalnih službi kojima je pouzdano vozilo jedan od ključnih radnih alata.

Tvrtka isporučuje i ugrađuje opremu vojne specifikacije za korisnike kojima su izdržljivost, pouzdanost i sigurnost prioritet.

4X4 PERFORMANCE d.o.o. Foto: PR

Off-road kao način života

Osim opremanja vozila, 4x4 Performance aktivno sudjeluje u razvoju domaće off-road zajednice. Organiziraju natjecanja, vođene ture za europske klubove te škole sigurne vožnje namijenjene rekreativcima i profesionalnim vozačima.

Takvim pristupom tvrtka ne nudi samo proizvode i usluge već i znanje te iskustvo stečeno na terenu, gdje se najbolje vidi koliko kvalitetna oprema može napraviti razliku. Dodatke za opremanje terenskih vozila pronađite na stranici Bijelo Jaje.