Pala kriminalna skupina: Prevozili kokain u nektarinama

USKOK je dovršio kriminalističko istraživanje nad dvojicom muškaraca, 43-godišnjakom i 48-godišnjakom, zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela zločinačkog udruženja te kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama u sastavu zločinačkog udruženja.



Sumnja se da je 43-godišnjak, od svibnja 2024. pa do početka 2025. godine na području RH, Kraljevine Španjolske i drugih zemalja EU-a, osiguranjem preuzimanja, prijevoza te isporuke kokaina, povezao u zajedničko djelovanje 48-godišnjaka te više drugih osoba.



Svi članovi su, djelujući u okviru krijumčarskog lanca, ispunjavali povjerene im zadaće, pa je tako 43-godišnjak s drugim osobama dogovarao poslove preuzimanja kokaina na području Europe te njen daljnji transport i isporuku na teritoriju RH. U tu svrhu osiguravao je prijevozna sredstva i vozače te podmirivao eventualne troškove. Također, određivao je točna mjesta preuzimanja droge, kao i rutu transporta do krajnjeg odredišta, a u svrhu prikazivanja transporta kojim će se krijumčariti kokain.



Tako je angažirao 48-godišnjaka da u okviru poslovanja njegovih trgovačkih društava sa sjedištem u SR Njemačkoj i Republici Sloveniji, a koja se bave pružanjem usluga prijevoza, osigura teretna vozila i vozače koji će vozilima upravljati na rutama pogodnima za krijumčarenje kokaina. Na to je 48-godišnjak pristao, u cilju zarade i pod paravanom transporta legalne robe, pa je uz znanje i dogovor s 43-godišnjakom na rutama angažirao druge muškarce, osobe od povjerenja. Vozači su, s ciljem da se materijalno okoriste, obavljali sam transfer droge od mjesta preuzimanja do mjesta iskrcaja, uz poduzimanje potrebnih radnji radi prikrivanja ilegalnih aktivnosti.



Također se sumnja da su osumnjičenici, zajedno s drugim zasad nepoznatim osobama, počinili kazneno djelo neovlaštene proizvodnje i prometa drogama u sastavu zločinačkog udruženja tijekom lipnja 2024. godine, na području RH, Kraljevine Španjolske i Republike Francuske, najmanje jednom realizirali preuzimanje oko 55 kilograma kokaina na području RH, odnosno prihvat te droge u Kraljevini Španjolskoj i daljnji transport prema RH.



Transport su obavili pod krinkom prijevoza nektarina, no na granici s Republikom Francuskom su zaustavljeni te je droga pronađena i oduzeta. Vrijednost oduzete droge je najmanje 2 milijuna eura. Vozač kamiona tada je uhićen i procesuiran, dok je 43-godišnjak nastavio s planiranjem budućih transporta kokaina i angažirao 48-godišnjaka za obavljanje transporta.



Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja 48-godišnjak je predan pritvorskom nadzorniku, a kaznena prijava podnesena je USKOK-u. Osumnjičeni 43-godišnjak trenutačno je nedostupan i za njime se traga.