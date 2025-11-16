Radnici pronašli ruksak u jezeru: Šokirali se prizorom, odmah je pokrenuta istraga

U Goljanovskom jezeru, na istoku ruske prijestolnice Moskve, u nedjelju ujutro je pronađen ruksak u kojem se nalazila dječja glava.

Prema navodima izvora, na vratu dječaka vidljivi su tragovi gušenja te hematomi.

"Preliminarni pregled utvrdio je da je dijete bilo u dobi između sedam i deset godina", priopćili su iz Istražnog povjerenstva za Moskvu.

Pokrenut je postupak za kazneno djelo ubojstva. Istražitelji ispituju svjedoke i pregledavaju snimke nadzornih kamera.

Radnici koji su u nedjelju obavljali radove u blizini izvukli su iz jezera ruksak. Na mjesto događaja stigli su ronioci kako bi pretražili jezero u potrazi za ostatkom tijela, a do 16 sati objavljeno je da drugih dijelova tijela nema te je potraga prekinuta.

Prema prvim informacijama, dijete je nakon gušenja raskomadano pilom kako bi se prikrili tragovi.

U slučaju se već pojavio prvi osumnjičeni, a navodno se radi o muškarcu visokom oko 180 centimetara, srednje građe, kojeg su mještani vidjeli noću 14. studenog. Tvrde da je u jezero bacio neki zavežljaj.

"Živim preko puta. Koliko znam, jezero se ispumpava. Oko jezera hodaju ljudi u zelenim prslucima, pomažu. Pregledavaju se kamere, ispituju se svjedoci", rekao je jedan od mještana za Gazeta.ru.

Prema njegovim riječima, područje oko jezera nije ograđeno, a stanovnici su šokirani.