Drama u Dalmaciji: Specijalci spašavali muškarca iz požara, sam ga je zapalio

Splitski specijalni policajci u ponedjeljak su iz gorućeg stana u Solinu spasili muškarca koji je prethodno izazvao požar te je nakon toga primljen u splitsku bolnicu na liječenje.

Policiji je u ponedjeljak popodne dojavljeno da je na području Solina muškarac na katu kuće izazvao požar i da u stanu ima plinsku bocu. Odmah potom kuću su napustile osobe koje su se nalazile unutra, a na mjesto događaja stigli su pripadnici svih žurnih službi – vatrogasci, hitna pomoć, solinski policajci i taktički tim specijalne policije s pregovaračem.

Taktički tim i pregovarač utvrdili su da se osoba nalazi u stanu na prvom katu, iz kojeg izlazi dim i vidi se vatra te su krenuli u intervenciju. Policija je razvalila ulazna vrata i vatrogasnim aparatom pokušala ugasiti požar u hodniku stana, ali s obzirom na to da se vatra razbuktala, bilo je nemoguće doći do muškarca.

Sve to vrijeme lokalni vatrogasci pokušali su ugasiti vatru, koja je, osim stana, zahvatila i potkrovlje, a na kraju su specijalci preko balkona ušli u stan nakon što su razvalili balkonska vrata.

Muškarca su pronašli na podu u dnevnom boravku, nakon čega je izvučen na balkon, gdje je imobiliziran te spušten s prvog kata u prizemlje. Tamo su ga preuzeli djelatnici hitne medicinske pomoći i odveli u KBC Split, gdje je zadržan na liječenju.