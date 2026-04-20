Racija u zatvorenom zagrebačkom klubu: Unutra bilo više od 50 ljudi, a policija pronašla gomilu ilegalnih stvari

Zagrebački policajci u suradnji s inspektorima Državnog inspektorata i carinskim službenicima proveli su raciju u zatvorenom ugostiteljskom objektu na području Trešnjevke, gdje su zatečene, legitimirane i provjerene 52 osobe.



Kod šest osoba pronađene i oduzete su manje količine droge kokain, amfetamin, MDMA i konoplje, te su dovedene u službene prostorije na kriminalističko istraživanje. Protiv njih će biti podnijet optužni prijedlog.



Kod jedne od osoba pronađena je teleskopska palica, dva rasklopna noža i dva spreja s nadražujućom tvari te je privedena u službene prostorije zbog počinjenja prekršaja iz Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana.

Droga - 2 Foto: PUZ

Droga - 3 Foto: PUZ

Zbog obavljanja ugostiteljske djelatnosti koju nije registrirao kod nadležnog tijela, inspektor Državnog inspektorata izdao je rješenje kojim se 55-godišnjaku zabranjuje obavljanje neregistrirane ugostiteljske djelatnosti, nakon čega je objekt zatvoren i zapečaćen.



Policija sumnja da su 55-godišnjak i 41-godišnjak organizirali zabave u prostoru zabave u prostoru zatvorenog ugostiteljskog objekta te tamo dilali drogu. Osim objekta, policija je pretražila i domove te automobile kojima se koriste osumnjičeni.

Droga - 4 Foto: PUZ

U domu i pripadajućim prostorijama kojima se koristi 41-godišnjak, pronašli su vrećicu ispunjenu s 5 grama konoplje te će protiv njega biti podnijet optužni prijedlog.



Kod 55-godišnjaka je policija pronašla veću količinu droge:

18 medicinskih šprica ispunjenih s oko 5 ml ekstrakta smole konoplje tipa droga,

tri posude različitih zapremnina, svaka ispunjena s ekstraktom ulja smole konoplje tipa droga (oko 650 ml ukupno),

dvije medicinske šprice ispunjene s ekstraktom ulja smole konoplje tipa droga od 4 ml i 1,5 ml,

četiri paketića ispunjenih drogom kokain ukupne težine 5,44 grama,

vrećica ispunjena drogom amfetamin težine 3,74 grama,

paketić drogom kokain težine 0,43 grama,

paketić s tri tablete droge MDMA,

papirnati omot s 11,20 grama konoplje tipa droga,

dvije staklene bočice, ispunjene s 10 ml i 20 ml, tekuće droge GBL,

jedan vakumirani paket sušenih gljiva težine 10,40 grama koje sadrže psilocibin,

plastična posudica s oko 20 ml ekstrakta ulja konoplje tipa droga,

te novac.

S obzirom na pronađenu količinu, način pakiranja i vrste droga te novac, sumnja se da je navedeno bilo namijenjeno za daljnju preprodaju.

Droga - 5 Foto: PUZ

Droga - 6 Foto: PUZ

Po dovršenom kriminalističkom istraživanju, 55-godišnji osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku, dok je kaznena prijava podnijeta Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu