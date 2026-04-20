Racija u zatvorenom zagrebačkom klubu: Unutra bilo više od 50 ljudi, a policija pronašla gomilu ilegalnih stvari

Dvojica muškaraca osumnjičena su da su organizatori nepostojeće udruge koja organizira zabave u prostoru zatvorenog ugostiteljskog objekta.
Zagrebački policajci u suradnji s inspektorima Državnog inspektorata i carinskim službenicima proveli su raciju u zatvorenom ugostiteljskom objektu na području Trešnjevke, gdje su zatečene, legitimirane i provjerene 52 osobe.
Kod šest osoba pronađene i oduzete su manje količine droge kokain, amfetamin, MDMA i konoplje, te su dovedene u službene prostorije na kriminalističko istraživanje. Protiv njih će biti podnijet optužni prijedlog.
Kod jedne od osoba pronađena je teleskopska palica, dva rasklopna noža i dva spreja s nadražujućom tvari te je privedena u službene prostorije zbog počinjenja prekršaja iz Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana.
Zbog obavljanja ugostiteljske djelatnosti koju nije registrirao kod nadležnog tijela, inspektor Državnog inspektorata izdao je rješenje kojim se 55-godišnjaku zabranjuje obavljanje neregistrirane ugostiteljske djelatnosti, nakon čega je objekt zatvoren i zapečaćen.
Policija sumnja da su 55-godišnjak i 41-godišnjak organizirali zabave u prostoru zabave u prostoru zatvorenog ugostiteljskog objekta te tamo dilali drogu. Osim objekta, policija je pretražila i domove te automobile kojima se koriste osumnjičeni.
U domu i pripadajućim prostorijama kojima se koristi 41-godišnjak, pronašli su vrećicu ispunjenu s 5 grama konoplje te će protiv njega biti podnijet optužni prijedlog.
Kod 55-godišnjaka je policija pronašla veću količinu droge:
18 medicinskih šprica ispunjenih s oko 5 ml ekstrakta smole konoplje tipa droga,
tri posude različitih zapremnina, svaka ispunjena s ekstraktom ulja smole konoplje tipa droga (oko 650 ml ukupno),
dvije medicinske šprice ispunjene s ekstraktom ulja smole konoplje tipa droga od 4 ml i 1,5 ml,
četiri paketića ispunjenih drogom kokain ukupne težine 5,44 grama,