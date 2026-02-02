U STANU
Okršaj u dalmatinskom gradu: Pijani se posvađali, a onda je jedan od njih izvukao nož
02. veljače 2026.
02. veljače 2026. @ 09:55
Dvojica muškaraca posvađali su se u stanu u kojem žive.
Policija istražuje pokušaj ubojstva u Šibeniku za koji je osumnjičen 55-godišnjak.
Sumnja se da je u večernjim satima u subotu, u stanu kojim se koriste, nakon kraćeg verbalnog i fizičkog sukoba, kuhinjskim nožem napao 63-godišnjaka iz Bosne i Hercegovine i pritom ga ozlijedio.
Oštećenom 63-godišnjaku pružena je liječnička pomoć u Općoj bolnici u Šibeniku, gdje je liječničkim pregledom utvrđeno da je lakše ozlijeđen, priopćila je PU šibensko-kninska.
Obojici muškaraca ponuđeno je alkotestiranje. Osumnjičenom 55-godišnjaku je utvrđena koncentracija alkohola u organizmu od 2,12 promila, a oštećenom 63-godišnjaku 1,12 promila.
Po dovršenom kriminalističkom istraživanju osumnjičeni 55-godišnjak je, uz kaznenu prijavu, predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske.