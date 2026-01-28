Užas u susjedstvu: Žena prerezala vrat mužu i sama prijavila zločin

U Sokocu, BiH, se dogodio brutalan obiteljski napad u kojem je žena nožem prerezala vrat suprugu, a potom sama nazvala policiju i rekla da ga je ubila, piše atvbl.

Policija je po dolasku u obiteljsku kuću zatekla teško ozlijeđenog muškarca koji je još bio živ. Hitno je prevezen u bolnicu u Istočnom Sarajevu, gdje je operiran i nalazi se na liječenju.

Prema prvim informacijama, žena je napala muža nožem, nakon čega je pomislila da je podlegao ozljedama, to jest da ga je "zaklala" kako je navela. Ipak, liječnici su mu uspjeli spasiti život.

Osumnjičena je uhićena, a protiv nje je pokrenuta istraga zbog pokušaja ubojstva. Policija i tužiteljstvo utvrđuju sve okolnosti ovog teškog incidenta.