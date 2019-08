Županijsko državno odvjetništvo (ŽDO) u Šibeniku podignulo je 31. srpnja optužnicu zbog pokušaja ubojstva pred Županijskim sudom protiv 61-godišnjaka koji je početkom svibnja u Siveriću nožem napao oštećenika, objavio je u petak ŽDO ŠIbenik.

Odvjetništvo 61-godišnjaka tereti da je 4. svibnja ove godine, od 10:30 do 10:45 sati u Siveriću, u psihotičnom stanju, zbog kojeg nije bio u mogućnosti shvatiti značenje svog postupanja niti vladati svojom voljom, došao s nožem u ruci do garaže u dvorištu obiteljske kuće oštećenika, te u nakani da ga usmrti, krenuo nožem da ga ubode u glavu, no oštećenik je to uspio izbjeći i nakon toga pobjegao.

"Okrivljenik je krenuo za oštećenikom, sustigavši ga, pokušao ga je ponovno ubosti nožem u tijelo, što je oštećenik spriječio udarivši ga dva puta po tijelu drvenim kolcem kojeg je našao u dvorištu.

Oštećenik je ponovo krenuo u bijeg i došao do jedne kuće iz koje je obavijestio policiju o napadu, a kad je izišao iz kuće, okrivljenik je došao do njega i ponovo ga pokušao ubosti nožem, no oštricu je oštećenik uspio uhvatiti i pritom je pao leđima na pod, a okrivljenik na njega te ga više puta uboo nožem u trbuh i prsa pa ga razrezao po nogama i rukama", stoji u priopćenju ŽDO.

Oštećenik je zadobio osobito teške i po život opasne ozljede, odnosno dvije ubodne rezne rane lijeve, tri desne šake, kao i dvije desne potkoljenice, ubodno reznu rana palca lijeve šake s oštećenjem čahure zgloba među člancima palca, ubodnu rana prsnog koša i ubodnu ranu trbuha s oštećenjem trbušne maramice, tankog crijeva, hvatišta tankog crijeva i Toldtove fascije, a život mu je spašen hitnom medicinskom intervencijom.

U optužnici je stavljen prijedlog za produljenje istražnog zatvora te zahtjev da sud, nakon rasprave utvrdi da je okrivljenik počinio protupravno djelo u stanju neubrojivosti i da mu odredi prisilan smještaj.

Iz šibenske policije doznalo se početkom svibnja da je 61-godišnjak bez ikakvog povoda nožem napao 60-godišnjaka te mu nanio po život opasne ozlijede. (Hina)