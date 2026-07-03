Otkriveno zašto je pao avion u Medulinu: "Deformacije na propeleru ukazuju..."

Prema nalazima preliminarnog izvješća Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu vjerojatni uzrok pada zrakoplova 4. lipnja u Medulinu, kada su poginula četiri austrijska državljana, je zastoj motora zrakoplova uslijed nedostatka goriva te neuspjelo prinudno slijetanje.

"Deformacije na propeleru zrakoplova ukazuju da se u trenutku udara nije okretao. U rezervoarima nije pronađeno gorivo, kao niti u ostalim elementima gorivog sustava. Nije bilo izlijevanja goriva u tlo te nije došlo do gorenja, odnosno požara", navodi se na web stranicama Agencije.

Dodaje se kako će se u daljnjem tijeku istrage analizirati postupci oko opskrbe aviona gorivom, tijek prinudnog slijetanja te ostali detalji koji se pokažu relevantnima. Osim toga provest će se analiza stanja zrakoplova i pilota prije nesreće, kao i ostale radnje koje se u daljnjem tijeku istrage pokažu potrebnima te će po završetku istrage AIN izraditi i objaviti završno izvješće o toj nesreći.

Nesreća se dogodila 4. lipnja u prijepodnevnim satima kada je američki jednomotorni klipni avion Beechcraft G36 Bonanza, registarske oznake D-ENTT koji je letio od grada Lienza u Austriji prema Istri, s planom slijetanja na aerodrom u Medulinu pao u blizini aerodroma. U incidentu su smrtno stradala četiri austrijska državljana.

Prema utvrđenim činjenicama let do Istre protekao je normalno, a iz zapisa putanje aviona, kao i zapisa komunikacije pilota s kontrolom leta, do trenutka pada nije utvrđeno ništa što bi moglo nagovijestiti eventualne probleme.

Srušio se avion blizu Medulina - 1 Foto: Vijesti u 17

Avion pao kilometar jugozapadno od aerodroma

Avion je, slijedeći upute aerodromske kontrole leta Zračne luke Pula, snižavao prema Aerodromu Medulin te ni u toj fazi leta nije bilo nikakvih naznaka mogućih poteškoća. U samom prilazu aerodromu Medulin, avion se srušio na veću ravnu travnatu površinu oko kilometar jugozapadno od aerodroma te je uslijed udara u tlo, avion potpuno uništen, a sve četiri osobe koje su se nalazile u avionu, smrtno su stradale. Tom prilikom nije došlo do požara.

Većina olupine potpuno uništenog aviona nalazila se na jednom mjestu, dok su manji dijelovi, uglavnom krhotine, bili razbacani uokolo.

Obavijest o nesreći aviona AIN je dobila odmah po događaju od Hrvatske kontrole zračne plovidbe i OKC MUP-a te su se odmah po zaprimljenoj obavijesti, istražitelji AIN uputili na mjesto nesreće.

"Istoga dana obavljen je očevid i otvorena je istraga. Sukladno odredbama ICAO Annex 13, u roku 30 dana od dana nesreće AIN je izdao preliminarno izvješće u kojem se navode informacije i saznanja do kojih se došlo u ranoj fazi istrage", naveli su iz Agencije i dodali kako je u dosadašnjem tijeku istrage obavljen očevid na terenu te su prikupljeni podaci koji uključuju komunikaciju pilota s kontrolom, plan leta te radarski zapis leta, kao i ostala potrebna dokumentacija.