Otkriveno zašto je pao avion u Medulinu: "Deformacije na propeleru ukazuju..."

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Piše Hina, 03. srpnja 2026. @ 12:54 komentari
Zrakoplovna nesreća kod Medulina
Zrakoplovna nesreća kod Medulina Foto: Goran Sebelic/Cropix
Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu objavila je preliminarno izvješće o uzroku pada zrakoplova koji se srušio 4. lipnja u prijepodnevnim satima. Pao je na livadu oko kilometra udaljenu od aerodroma u Medulinu na koji je trebao sletjeti.
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