Vrtići pred štrajkom, tvrde da ih je izigrao gradonačelnik: "Svi volimo ovaj posao, ali..."

Tisuću i sto djelatnika splitskih vrtića spremno je za štrajk jer, poručuju, gradonačelnik Tomislav Šuta nije ispoštovao dogovor o povećanju plaća.

"Svi volimo ovaj posao, svi živimo od ove plaće, tako da je to zadnji korak koji bismo poduzeli, ali ako budemo primorani - i to je isto legitimno. Grad Split bi trebao imati razumijevanja s obzirom na to da postajemo deficitaran kadar i da nam mladi odgajatelji bježe iz ove struke", rekla je sindikalna povjerenica u dječjem vrtiću Emanuela Zavoreo Rakić.

Emanuela Zavoreo Rakić Foto: Dnevnik Nove TV

Dogovorena su tri povećanja od ukupno 50-ak eura bruto na mjesec, prvo već na plaći za lipanj. No, nakon pregovora koji traju od rujna, propao je i pokušaj mirenja.

"Možemo sukladno Zakonu o radu pokrenuti industrijske akcije i štrajk kao krajnju instancu. Mi se ipak nadamo da nećete doživjeti buran početak pedagoške godine. Moram naglasiti da ćemo mi krenuti s novom inicijativom jer smatramo da su ova povećanja nezadovoljavajuća", rekla je voditeljica pravnih poslova SOMK-a Anita Jurić Golo.

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Iz Grada najavljuju da će se dogovor ispoštovati, ali da se odluka tek treba naći na Gradskom vijeću.

"Mi smo očekivali da će rebalans proračuna biti u lipnju kako bismo mogli ispoštovati tu dinamiku", rekao je zamjenik gradonačelnika Splita Ivo Bilić. "A nije bio zato što su bile neke druge točke dnevnog reda, rebalans se malo ozbiljnije priprema. Ne možemo rebalans raditi pet puta, radimo uglavnom dva rebalansa. One neće ostati bez tih novaca", dodao je Bilić.

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Na pitanje hoće li novac biti isplaćen retroaktivno, odgovorio je: "Ne možemo retroaktivno isplatiti, ne možemo, ali možemo drugačijom dinamikom isplatiti pa će to doći na istu stvar".

Na jesen će se otvoriti dva nova vrtića, ali odgojiteljice upozoravaju da je Split i dalje daleko od poštivanja odredbi pedagoškog standarda o broju djece u skupinama.

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"Dvadeset do dvadeset pet djece ima u skupini, ovisi kako u kojem vrtiću. Moram posebno istaknuti da su jaslične skupine velik problem u kojima mahom bude šesnaest, sedamnaest djece", rekla je Zavoreo Rakić. "Trebalo bi ih biti dvanaest maksimalno, s tim da se smanjuje broj s obzirom na broj djece s teškoćama u razvoju", dodala je.

Očekuju da, s obzirom na veću količinu posla, on bude i korektno plaćen.

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