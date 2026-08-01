Trump napao saveznu tužiteljicu: "Ne znam što je mislila, to je bio vandalizam!"

Američki predsjednik Donald Trump objavio je u subotu da se ne slaže s nalazima vlastitog Ministarstva pravosuđa da je loša instalacija, a ne vandalizam, uzrokovao ljuštenje novoobnovljenog reflektirajućeg bazena Lincolnovog spomenika u Washingtonu.

"Sto posto se ne slažem s Jeanine Pirro, saveznom tužiteljicom za Okrug Columbia, o reflektirajućem bazenu", napisao je Trump u objavi na svojoj platformi Truth Social. "Ne znam što je mislila? Za mene je to bio čist slučaj VANDALIZMA."

U dokumentima podnesenima sudu u petak, Pirro i zamjenik saveznog odvjetnika Michael Spence zatražili su od suca da odbaci tužbu Trumpove administracije protiv Davida Hearna (67), bivšeg olimpijca kojeg je optužila da je oštetio bazen, koji je postao središte Trumpovih nastojanja da preuredi Washington.

Nisu krivi vandali, nego ubrzani i loši radovi

U obnovljenom bazenu se ubrzo dogodilo cvjetanje algi koje je vodu obojilo zeleno, a komadi plave obloge su se ljuštili.

Trump, suočen s kritikama zbog obnove vrijedne 14,7 milijuna dolara, opetovano je krivio vandale i tvrdio da su namjerno sabotirali projekt.

Tužitelji pak kažu da najnoviji dokumenti koje su primili od ministarstva unutarnjih poslova "ukazuju na ubrzane i loše radove koji su doveli do nedostataka na oblozi i do njezina ljuštenja po cijelom reflektirajućem bazenu."

Trump je sugerirao da su tužitelji preuveličali učinke loše instalacije. "Možda je bilo određenih poteškoća s izvođačem, ali su glavnu štetu uzrokovali VANDALI!" napisao je u subotu.

Trump objavio i video

U naknadnu objavu na društvenim mrežama, Trump je uključio već objavljeni policijski video tvrdeći da prikazuje vandale dok su radnici bili u bazenu uklanjajući alge.

"Pogledajte sami VANDALIZAM koji se odvio na bazenu", napisao je, iako iz isječka nije jasno je li netko samo posezao u vodu kako bi uklonio komade koji su se već oljuštili.