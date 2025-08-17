Na gliseru izbio požar, teško ozlijeđen 48-godišnjak: Policija objavila što je radio

U požaru glisera koji je izbio u petak navečer teško je ozlijeđen 48-godišnjak iz Pule koji je iz trupa plovila u lučici u Medulinu pokušao izvući benzin uporabom brodske pumpe te je pritom došlo do zapaljenja benzina, izvijestila je u nedjelju istarska policija.

Iz zasad neutvrđenog razloga došlo je do zapaljenja benzinskih para i benzina kada je 48-godišnjak iz duplog dna glisera pulskih registracijskih oznaka pokušao izvući benzin uporabom brodske pumpe te je vatra zahvatila unesrećenog koji je skočio u more, a potom i vratio na gliser kako bi zatvorio poklopac duplog dna glisera i ugasio vatru.



"Muškarac je radi težine ozljeda prevezen u riječku bolnicu na liječenje", navode iz policije.