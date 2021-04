Ovo je jedna od onih priča na koju je nemoguće da vam se ne smuči, da se ne zapitate kakav je to monstruozan um u stanju činiti jer riječ je o silovanju svojih pasa. Godinama je, naime, fizički i seksualno zlostavljao svoje predivne pse, rodezijske goniče lavova. Izglednjivao bi ih, a potom nakon silovanja za nagradu davao hranu i vodu. Sve je to i snimao, dokumentirao na stotine CD-a i DVD-a koje je policija pronašla u njegovom stanu. Počinitelj radi u Europskom parlamentu i već godinama uspješno izbjegava suđenje u Hrvatskoj. Cijeli proces bi za šest mjeseci mogao u zastaru.

Tatjana Zajec, voditeljica skloništa u Dumovcu pokazala nam je fotografije koje su dobili prije dolaska. ''Ovo izgledaju kao opekotine. Ne znam od čega su nastale, ali jako ružno izgledaju, da'', kazala je Zajec.

Da ima onih koji tuku, izgladnjuju, muče - sve to znamo. I sve je to strašno samo po sebi. No ovo je ona priča od koje se okreće želudac. ''Slučaj je gnjusan, izaziva povraćanje'', rekao je Luka Oman, predsjednik udruge Prijatelji životinja.

Divni psi, koji su tada 41-godišnjaku iz Zagreba trebali biti ljubimci, postali su njegove žrtve. I to seksualnog zlostavljanja. ''Pronađeni materijal, dakle videomaterijal i da, nedvojbeno je dokazano'', potvrdila je Marija Goatti iz PU Zagrebačke.

Dokazi upućuju na to da je ih je vlasnik silovao. Isti taj zlostavljač, danas radi u Europskom parlamentu u Bruxellesu. Slovenski europarlamentarci, kao i Biljana Borzan, upoznati su sa slučajem. ''Da, previše je to neuobičajeno da bi to prošlo ispod radara'', kazala je europarlamentarka iz Hrvatske.

Ondje radi, u Hrvatsku ne dolazi. Barem ne na suđenja koja uspješno izbjegava godinama. Još 2015. godine javnost je saznala za ovaj slučaj. Do otkrića policija dolazi posve slučajno. ''2015. zagrebačka policija providi izvide vezano za iskorištavanje djece za pornografiju, dakle govorimo o računalnoj mreži, društvenim mrežama i tada nam se otvara sumnja u osobu za počinjenje kaznenog djela ubijanja ili mučenja životnja'', pojasnila je Goatti iz PU ZG.

Ulaze u stan na zagrebačkoj Knežiji. Zatječu dva psa, izmučena i izgladnjela. S vidljivim ožiljcima i ozljedama. Te stotinama CD-a s video dokazima eksplicitnog zlostavljanja. I onog seksualnog. Zlostavljač završava u pritvoru, a psi u Dumovcu.

''Kujica je strašno bila mršava. Ona je očito bila pod velikim stresom. jer mužjak nije bio. On je bio u puno boljem zdravstvenom i gojnom stanju'', prisjeća se Zajec iz Dumovca.

Kazali smo da smo čuli da ga je čovjek zlostavljao i nakon zlostavljanja davao hranu. Da je to bio neki model po kojemu je on zapravo upravljao tim životinjama. ''Pa da. Vjerojatno ih je nagrađivao za to što je on sam radio'', istaknula je Zajec.

Zlostavljani psi, ovoj ženi nisu rijetkost. U poslu kojem radi, oni su svakodneivca. No ovaj će slučaj kaže, pamtiti. ''Što se tiče seksualnog, to nam je bilo baš prvi put, tako da smo se i mi šokirali'', rekla je Zajec.

I javnost, ali osobito zaštitnici životinja, upozoravaju na činjenicu da suđenje za ovaj slučaj traje godinama. ''Ono što nas začuđuje je kako sud ne promišlja da taj čovjek možda u ovom trenutku čini jednak takav zločin nekoj drugoj životinji, eto možda je prešao i na djecu ili tko zna šta. Dakle, radi se o vrlo ozbiljnoj situaciji za koju se trebaju zabrinuti svi, a najviše naravno sud'', napomenuo je Oman.

18. ožujka kazneni sud u Zagrebu koji vodi postupak - odredio je istražni pritvor osumnjičenom za zlostavljanje. Pritvor protiv čovjeka koji isti taj sud izbjegava. Kojeg je tražila i belgijska policija, pa ga nije našla. Što je čudno, jer isti radi, kako smo rekli, u europarlamentu. Redovito su ga ondje, do korona krize, viđali i naši zastupnici.

Vidjela ga je i Biljana Borzan. ''Da. Ono što često novinari pitaju pa ljudi kažu - bio je pristojan i uvijek bi pozdravio na hodniku'', rekla je Borzan.

Po dostupnim podacima, isti je imao obrt koji se bavi grafičkim dizajnom. Bio je i član ekumenskog vijeća za dijalog Hrvatske biskupske konferencije. Iz HBK tvrde - institucije ih nikada nisu kontaktirale za navedeni slučaj.

"Europski parlament ne komentira sudske procese koji su u tijeku, a zbog zaštite privatnosti ne može komentirati niti pojedinačne slučajeve koji se odnose na neke od zaposlenika. Također, poštujemo presumpciju nevinosti u kaznenom postupku, odnosno načelo da je svatko nevin dok mu se ne dokaže suprotno", priopćili su iz EU parlamenta.

''Svakako mi zastupnici iz Hrvatske s obzirom da pratimo naše medije, smo bili upućeni o čemu se radi. Bilo je zastupnika iz drugih zemalja jer to je zaista stvar o kojoj se logično pomalo i priča jer se zbilja radi o jednoj neuobičajnoj situaciji, tako da je bilo od nekih zastupnika čak i nezadovoljstva utoliko što on radi sa zastupnicima'', kazala je Borzan.

I u redu je da Europski parlament poštuje presumpciju nevinosti. No ponavljamo, policija je tijekom pretrage izuzela kao dokaz stotine CD-a, dakle, videomaterijala. Na naš upit je li na tom izuzetom materijalu nedvojbeno dokazano da je ta osoba i počinitelj kaznenog djela, iz policije nam potvrđuju da jest.

''Gledajući kroz policijski posao nedvojbeno je dokazano, govorimo o 2015. godini, ali sve je ukazivalo da se to događalo unazad šest godina, dakle iz 2009. godine'', kazala je Goatti iz PU ZG.

No ovdje se ne radi samo o tome je li on kriv ili nije, već zašto netko tko radi u EU parlamentu, odbija doći na sud. Njegov odvjetnik, tvrdi - nema komentara. Na adresi na kojem je bio prijavljen, također, bez uspjeha. Na portafon se nitko ne javlja, a susjedi koji nisu željeli dati izjavu, tvrde, u stanu su podstanari.

Od 2017. godine vodi se postupak. Na njemu se promijenilo nekoliko sudaca. Ono što zabrinjava jest činjenica da 21. rujna ove godine, nastupa apsolutna zastara. Potvrdila nam je to u pisanom obliku sutkinja koja sada vodi slučaj.

''Mislim da se to naprosto ne smije dogoditi. Isto čudi što je ovaj proces tako dug, iako kažem osoba je u Europskoj uniji, poslovno sposobna. Zaista nema uopće razloga da se ona ne bi privela sudu. To je vrlo moguće'', kazao je Oman.

U situacijama poput ove, kada se osoba kojoj se sudi ne odaziva na suđenje, postoje instrumenti koji se mogu pokrenuti. ''Ukoliko osoba boravi izvan Hrvatske i nedostupna je sudu, protiv nje je određen istražni zatvor odredit će se ili međunarodna tjeralica, ukoliko se osoba nalazi izvan EU ili europski uhidbeni nalog koji će se raspisati ukoliko je osoba dokazano na području Europske unije'', pojasnio je Rafael Krešić, odvjetnik i bivši sudac.

Sutkinja kaznenog suda tvrdi, uskoro prema MUP-u šalju nalog za njegovo privođenje. Bivši sudac, danas odvjetnik - ne ulazeći u sam predmet - navodi, mogućnost da slučaj poput ovog ode u zastaru nije izgledan. Jer sud ima mogućnosti donijeti presudu čak i ako se zlostavljač ne pojavi.

''Postoji zakonom propisana i mogućnost suđenja u odsutnosti. Dakle, ukoliko se ispune drugi uvjeti da je okrivljenik nedosptupan pa da mu se u najvećem broju slučajeva onda i odredi istražni zatvor koji ne bude realiziran, onda se može suditi u odsutnosti'', istaknuo je Krešić.

Kazna propisana za ovo kazneno djelo je mala u odnosu na druge zemlje tvrdi Luka Oman. ''Pa relacijama od nekoliko desetaka tisuća eura. I o deset godina zatvora. Kod nas je godina zatvora, maksimalna kazna je godinu dana zatvora. I onda se čeka još šest godina. Mislim to je zaista nešto što je sramota za cijelo društvo. Jer ovakav čin tolerirati i zapravo da građani ćitaju u novinama i gledaju na televiziji da je prošlo toliko godina i da takav jedan prekršitelj i dalje slobodno hoda, mislim da je to svakome zabrinjavajuće'', napominje Oman.

Na radnom mjestu se nitko ne javlja, a odgovora nema ni na mailu. Nesretni psi, kratko su se zadržali u Dumovcu. Mužjak je bio u boljem stanju. Kujica, nažlost s višestrukim ozljedama koje su šokirale i iskusne veterinare. Nakon par mjeseci oporavka, našli su udomitelje.

''Mi smo tražili da se njih odmah pusti iz skloništa, da ovdje ne ostanu do okončanja postupka, za koji vidimo da ni dan danas nije okončan, tako da su oni već u prosincu te godine pušteni, imali su sretan život do kraja. Kujica je uginula 2019., a mužjak je dobro i dan danas, i spava na jednom kauču'', rekla je Zajec.



Psi su na kraju imali koliko-toliko dobar život. Što je ujedno i jedino lijepo u cijeloj ovoj mučnoj priči. Priči koja je, po tko zna koji put, otvorila pitanje mučenja životinja. I postupaka koji se događaju redovito, ali rijetko završe sudskim epilogom. Možemo li reći da smo zemlja koja je lišena takvih slučajeva, Luka Oman uspoređuje slučaj s borbom pasa. ''To što nemamo sudski procesuriane ljude, to ne znači da borbe pasa u Hrvatskoj nema'', rekao je Oman.

''Nisam jedina voditeljica koja je isfrustrirana. Jučer sam razgovarala i s voditeljima drugih skloništa i neki su toliko očajni da kažu da ne mogu više ni raditi taj posao zato što sve što napraviš, čak i ako dođe na sud završi tako da su ljudi bili neuke stranke, oprosti im se, nisu imali novac. Uvijek je neki razlog koji životinjama ide na ruku, ali nažalost životinjama nikad ne ide na ruku. To je nevjerojatno, ali je baš pravilo'', istaknula je Zajec.

Cijelo vrijeme ne iznosi se ime i prezime počinitelja. Identitet ovdje nije bitan. Javni linč u Hrvatskoj je često vrlo poželjan. To je bio cilj izbjeći. Jer ovdje ne treba raja suditi, već kadija, što bi se narodski reklo. Bitno je da oni koji trebaju znati, znaju za njega. Da oni koji trebaju odraditi svoj posao, znaju da ih netko na to podsjeća.

I da koliko god bilo mučno, neće zaboraviti.

Kazna zatvora od godinu dana možda i nije dovoljna, no u ovom je slučaju bitna presuda koja će dati nade da se ovakve mučne i gadljive priče neće tolerirati. Ode li ovakav slučaj u zastaru, uz sve dokaze koje je policija pronašla, bila bi to pljuska ne samo tim psima, već svima među nama koji su nemoćni, ovisni o drugima, žrtvama koje se same ne mogu obraniti.



