Itekako će nam trebati europski novac zbog epidemije koja se ne smiruje. U danu kada imamo 2422 novozaražene osobe, na snagu su stupile nove epidemiološke mjere.

Najstrože u tri jadranske županije gdje se ograničava radno vrijeme kafića, restorana, a u jednoj županiji čak i trgovina. Najnezadovoljniji oni koji se opet potpuno zatvaraju. Kada otkuca 20 sati, trgovine, pekarnice, trgovački centri, kafići više ne rade.

To su nove mjere Šibensko-kninske županije zbog sve više zaraženih. Građani moraju nositi maske na otvorenom tamo gdje je veća gužva i gdje se ljudi grupiraju.

Maske na otvorenom u većoj gužvi od četvrtka se moraju nositi i u Splitu. Pa tako i na tržnici. Pravi test kako će to funkcionirati kreće već u petak, uoči Uskrsa.

"One koji idu u školu, recimo gimnazijalci, rijetko ćete vidjeti. A ovi drugi nose. Stariji najviše jer su se i prepali", rekla je Vinka iz Splita.

Splitski ugostiteljski objekti moraju zatvoriti u 20 sati. "U suštini ti radiš samo onu gluhu uru dana. Kad nema nikoga", nezadovoljan je ugostitelj Frane Delić.

"Dosta je ugostiteljskih i turističkih djelatnika promijenilo profesiju i već rade neke druge poslove. Mislim da će to i porast, ali ne znam samo koji drugi poslovi", navodi.

Ponovno zatvorene teretane

Kafići i restorani u Primorsko-goranskoj županiji ne rade iza 19 sati. A tamo su ogorčeni i vlasnici teretana - jer je opet na snazi zabrana rada.

"Stav mene osobno i mog centra je da mjere podržavamo ukoliko će iste polučiti neke rezultate te nam omogućiti normalno funkcioniranje", smatra Ronald Ilić, glavni trener i voditelj fitness centra.

"Ah, mislim šta da radimo. Nek se pridržava ko hoće, ja se pridržavam što moram, a što ne moram, ne pridržavam i to je to", poručuje Riječanin Alan.

"Da smo se svi na početku pridržavali do ovoga ne bi došlo sigurno", smatra Sanja iz Rijeke.

U Gradu Zagreb nakon jučerašnje konfuzije treba li nositi maske na otvorenom bez iznimke pa ipak konačne odluke da ne treba, nove mjere tek planiraju donijeti.

"Svako može pogriješiti, ali gluplje od napraviti pogrešku je samo ustrajati na pogrešci", kazala je obnašateljica dužnosti gradonačelnice Zagreba Jelena Pavičić Vukičević.

Isto pravilo za sportske klubove

U cijeloj državi isto pravilo za sportske klubove - opet su za rekerativce zatvoreni. A prazne moraju ostati i dječje igraonice i radionice. Zatvaranje je iznenadilo i same vlasnike, koji su, kažu, do sada poduzimali sve epidemiološke mjere.

"Jutros smo morali nazvati sve roditelje da ne dovode svoju djecu u čuvaonicu jer ne smijemo raditi", rekao je vlasnik igraonice Goran Prelčec.

"Znači u 12 mjeseci radimo 6 mjeseci uza sva zatvaranja. Ne znam do kad će to biti i koliko će to trajati, ali bojim se da se nećemo uspjeti izvući", dodao je.

Dok se objekti prazne, pune se bolnice. Povećavaju se kapaciteti za liječenje COVID pacijenata.

"Ponovno otvaranje dodatne intezivističke jedinice unutar KB Dubrava kao i dodatno povećanje kapaciteta za COVID 19 u specijalnoj bolnici za plućne bolesti Zagreb", najavio je ministar zdravstva Vili Beroš.

Ako se takva situacija uskoro ne počne mijenjati, mjere bi mogle i postrožiti. Sadašnje traju do 15. travnja.

