Pas je čovjekov najbolji prijatelj, no čini se da to prijateljstvo nije uvijek obostrano. U 21. stoljeću mnogi svoje pse još uvijek drže na lancu. Tri najveće hrvatske udruge za zaštitu životinja, zbog toga su pokrenule nacionalnu kampanju da se to zakonom zabrani.

Tri najveće udruge za zaštitu životinja u Hrvatskoj, žele propisati zakonom zabranu stalnog držanja pasa na lancu, umjesto na slobodi. Pokrenuli su kampanju Za Hrvatsku bez pasa na lancu. Hrvatska ima Zakon o zaštiti životinja koji brani trajno držanje pasa na lancu, kao i u zatvorenim prostorima bez omogućenog kretanja, no takav zakon, tvrde udruge, teško je provediv.

"Prijavite, izađe veterinarska inspekcija i utvrdi što, ništa. Zato što skrbnik može tvrditi da taj pas nije trajno vezan na lancu, on može reći malo prije je bio pušten“, objašnjava Ivana Crnoja iz Udruge Pobjeda Osijek.

Da mnogi psi još uvijek žive na lancima, svjedoče i fotografije volontera s potresom pogođenog područja. Potresne scene bile su i za vrijeme poplave u Posavini, kada su se brojni psi utopili. Život na lancu na pse ostavlja ozbiljne posljedice. Takvi su psi često nestabilni i agresivni jer nisu socijalizirani. Česti su i fizički problemi i deformiranost.

U manje od tjedan dana kampanju je podržalo više od 40.000 ljudi. Isti zahtjev na stolu je bio i 2017. godine, no stroga zabrana lanca tada je odbačena, a reguliranje uvjeta u kojima se psi drže, dijelom je prebačeno na jedinice lokalne samouprave.

Više o ovoj temi pogledajte u videu koji se nalazi u galeriji teksta.

