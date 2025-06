"Srce mi počelo beskrajno lupati, ostala sam bez zraka": Postala je meta ljudi opasnih namjera, a iza svega je jeziva priča

Majka je primila poziv kojeg se svaki roditelj užasava.

"Javila mi se moja kćer i rekla plačućim glasom, mama ja sam imala jako tešku prometnu nesreću, ja sam jako nastradala, molim te pomozi mi mama, molim te pomozi", govori majka kojoj je zaštićen identitet.

Razgovor preuzima osoba koja se predstavlja kao liječnik i nudi rijetku operaciju koja će joj spasiti kćer, ali koju ne pokriva zdravstveno osiguranje.

"Ona košta 70.000 eura", priča majka.

U tom trenutku, kaže, ni u primisli joj nije bilo da je riječ o prijevari jer je bila apsolutno sigurna da je netom prije razgovarala s unesrećenom kćeri. Je li moguće da je u ovoj prijevari korištena umjetna inteligencija? Stručnjak za kibernetičku sigurnost kaže: itekako moguće.

Provjereno: AI prevara - 1 Foto: DNEVNIK.hr

Zlatan Morić, stručnjak za kibernetičku sigurnost Foto: DNEVNIK.hr

"Umjetna inteligencija je jako zastupljena od strane napadača i u fazi osmišljavanja napada, ali jednako tako i u komunikaciji. U pravilu napadači koriste neke od tehnika da u principu smanje razinu koliko vi racionalno možete razmisliti o tome", upozorava Zlatan Morić, stručnjak za kibernetičku sigurnost s Algebre Berneys.

Prevare raširenije nego mislite

Vjerojatno mislite na ovakvu vrstu prijevare ne bih nikada mogao nasjesti.

"U prvih pet mjeseci je zabilježeno 1153 prevara. To je u prosjeku između 7 i 8 na dan", izjavila je Maja Jovičić iz odjela za kriminalistička istraživanja MUP-a.

Visoko inteligentni, verbalno nadmoćni, a u kombinaciji s alatima koje nudi umjetna inteligencija, prevaranti današnjeg doba još su opasniji.



"Ja se bavim kibernečkom sigurnošću od prije domovinskog rata, što znači jako veliki broj godina i uopće se ne zavaravam mišlju da sam ja siguran. Ja sutra mogu biti žrtva nekog takvog napada", kaže Morić.

Provjereno: AI prevara - 3 Foto: DNEVNIK.hr

Provjereno: AI prevara - 2 Foto: DNEVNIK.hr

10. lipnja primila je poziv na poslu. S druge strane telefona slušala je kćer koja govori da je nastradala u prometnoj nesreći.

"Srce mi počelo beskrajno lupati, ostala sam bez zraka i tako razgovor preuzima doktor Petrović. 'Ja sam iz Makedonije, ali radim na Rebru već 20 godina'", prepričava majka kojoj je zaštićen identitet.

Uvjerava je da joj je suprug na putu za bolnicu. Objašnjava da je kći u lošem stanju, prijeti joj amputacija noge i sepsa, a spasiti je može samo operacija koju ne pokriva HZZO.

"Ona košta 70.000 eura i ja želim znati da li ste vi spremni prihvatiti tu operaciju. Ja vičem, ja sam spremna, ja sam spremna, sve prihvaćam, šta god treba", ispričala je za Provjereno majka kojoj je zaštićen identitet.

Paralizirana u sumnji

Zbog pomisli da kćerin život visi o koncu, ne primjećuje prve znakove prijevare. Takozvanom liječniku daje svoj broj mobitela i razgovor se nastavlja dok juri prema banci. Iako je liječnik cijelo vrijeme drži na liniji, duža vožnja do poslovnice koja radi aktivira racionalni dio mozga.

"Sad već počinjem sumnjati. Debelo ja sumnjam da je prevara, ali ja mislim da oni nju imaju. Ja mislim cijelo vrijeme da ona je prisiljena da otplače na telefon", govori majka kojoj je zaštićen identitet što joj je prolazilo kroz glavu.

Htjela je nazvati kćer, ali se bojala ako je oni zaista imaju da će je tako staviti u još veću opasnost. Kada je tražila da je još čuje, odgovor je bio da je u pripremi za operaciju. Pomislila je i da je možda riječ o korumpiranom liječniku. Ali ne i da ništa od toga nije istina.

U pozadini ovog stoje inteligentni i vješti manipulatori, kažu u policiji.

Provjereno: AI prevara - 4 Foto: DNEVNIK.hr

Provjereno: AI prevara - 5 Foto: DNEVNIK.hr

"Prevaranti kao počinitelji kaznenih dijela su izrazito elokventni, sposobni, držat će vas u razgovoru, neće vam dati da dođete do riječi, neće dati da se prekine taj razgovor. Jednostavno, ljudi razmišljaju više o tome da se nešto dogodilo loše nekome, nego o tome, pa kao, sad bi mene doktor zvao, pa svaki doktor bi krenuo u operaciju a ne tražio novac, doktori na taj način ne rade. Međutim, u tom samom razgovoru sa prevarantom, oni drže tenziju do te mjere da vi sad mislite maltene da će vam netko dijete izbaciti na cestu, a potrebna mu je hitna operacija", kaže Jovičić.

Našu sugovornicu prevarant navodi cijelim putem, kada krene sumnjati u njegove riječi, on, kaže, okrene priču, optužuje je za nepovjerenje, budi krivnju za ono što će se dogoditi kćeri. Nakon što je u banci uspjela podići dio novca, on joj naručuje taksi do Muzeja suvremene umjetnosti.

"Znači na početku je on bio doktor, jedan profesionalni doktor koji suosjećajan i tako, a poslije manipulator, izričito manipulator. Točno je znao kako me mora vraćati u tu, to je kao neko stanje hipnoze, ja vam ne znam opisat kako je to, ja sam samo čekala da ja predam te novce, da to što prije bude i da uopće ne, nikad mi nije palo napamet da izbjegnem davanje novaca, samo sam molila Boga da je to sve skupa prevara", govori majka kojoj je zaštićen identitet.

Svaki dan se javljaju prevareni ljudi

U Hrvatskoj svaki dan između 7 i 8 ljudi žrtve su ovakvih vrsta prijevara, potvrđuje policijska statistika. I svi koji su na ovakav način prevareni, kasnije tvrde isto



"To je takva moć uvjeravanja, to je takva elokvencija, taj razgovor samo teče, teče i oni pridobiju žrtvu. Čak su znali ljudi poslije reći da su se osjećali kao u nekakvom transu. Onako, kad su prekinuli razgovor, kao da je taj mjehurić sad pukao i misle se šta sam napravio", govori Jovičić.

Prevarante policija većinom pronađe.

"Jesu li to uvijek isti ljudi? Je li to organizirana skupina? To vam se radi više o nekom receptu nego da je to svejedno te ista skupina. Međutim, kriminalni povrat je strašno velik", smatra Jovičić.

Policija tvrdi da žrtve biraju nasumično. Naša sugovornica uvjerena je da je ciljana. Zvali su je na broj na poslu koji nije javan, u trenutku kada je kći zbog posla bila nedostupna, s glasom ženske osobe za koji je 100 posto uvjerena, da je bio upravo njezine kćeri.

"Ne samo da je ona meni to rekla svojim glasom, nego je ona to rekla na način kako bi to mojeg kćer rekla. Dakle, točno onako kako ja mislim kao majka, da bi ona reagirala, ona je to tako izrekla", iskrena je majka kojoj je zaštićen identitet.

Uvjerena je da su koristili AI-om generirani glas njezine kćeri, čiji su uzorak lako pronašli na društvenim mrežama.



"Do sada kriminalističkim istraživanjima mi nismo potvrdili ni u jednom slučaju korištenje umjetne inteligencije prilikom stvaranja nekog glasa, odnosno zvuka. Što bih rekla sada, ljudski mozak je jedna fascinantna stvar i popuni rupe kada imamo. Nije mi poznat slučaj, ali uvjerena sam da je taj razgovor mame i kćeri bio vrlo kratak i vrlo brz i bio je onako, kako da kažem, nabijen nekim emocijama, vjerojatno i glas bio malo povišen, tako da ja sam uvjerena da su oni pokušali to možda više puta, negdje prođe, negdje ne prođe", kaže Jovičić.

Stručnjak za kibernetičku sigurnost s druge strane kaže da se takve stvari kriminalci vani već dugo koriste, a trend polako dolazi i u Hrvatsku. Štoviše, za takvo što ne trebate biti ni računalni genijalac.

"U pravilu tim algoritmima treba par sekundi audio zapisa neke osobe da bi uz pomoć dubokog učenja, odnosno neuronskih mreža, u principu mogli sintetizirati taj glas. Tu ne govorim samo o tonu glasa, nego jednako tako o dinamici govora i bilo čega, znači što je vezano za glas. Nakon toga na običnom računalu u principu možete real time razgovarati", objašnjava Morić.

SMS u kojem vam dijete javlja da mu mobitel više ne radi i traži da uplatite novac, poruka da doplatite iznos za paket koji čekate, linkovi na internetskim stranicama koji izgledaju kao dio stvarnih vijesti - sve su to primjeri trenutačno najpopularnijih prijevara.

Fišing, smišing, višing - svaka vrsta prijevare u kojoj se koristi AI ima danas svoj naziv. Audio i video prijevare nazivaju se deepfake. Jedan od većih primjera takve jedne je kompanija koju je jedan lažni sastanak putem Teamsa stajao milijune.

"Znači oni su izgenerirali slike članova uprave te kompanije, u jednom trenutku su pozvali direktora financije da se priključi sastanku, još idući pet minuta su pričali o nekom problemu i onda su mu u principu naložili da prebaci milijunski iznos na neki račun, što je ovaj napravio jer je uživo, odnosno uživo pod navodnicima, putem tim svi članovi uprave su potvrdili da to treba napraviti", prepričava Morić.

Predsjednik i premijer koji reklamiraju ulaganje u investicijsku platformu, poznate osobe koje nude čudotvorne lijekove, brzu zaradu, ulaganje koje se isplati.

Kako izbjeći prevare?

"Treba razmišljati na način zašto bi vi nekome poslali baš preko takvog linka svoju osobnu, svoje kartice, bankovne kartice bi trebalo poslikati, to njima dati, dati nekakve podatke, pinove, onako, to nitko neće tražiti", tvrdi Jovičić.

"Moj savjet je u principu napraviti nešto kao tajne riječi koje se koriste u pojedinim situacijama koje u principu nikad ne govorite. Naravno, u današnje doba bi jako bilo dobro da to napravite na način da odete u neku sobu gdje nisu mobitel i sl. jer nikad ne znate šta prisluškuje", savjetuje Morić.

Naša sugovornica čak i kada je shvatila da je prevarena, nije znala do koje mjere ta prijevara ide. Osoba s druge strane puna tri sata držala ju je na liniji, kada bi prekinula odmah bi je nazvao natrag. Suprugu je uspjela poslati SMS da pokuša kontaktirati kćer, no ni on do kćeri nije uspio u tom trenutku doći. Taksi koji joj je lažni liječnik naručio, odveo ju je pred MSU, gdje je novac predala mladiću u dvadesetima. Lažni doktor tada joj je rekao da ode kući i čeka poziv nakon operacije.

"Pazite ovo, ja sam došla kući, uključila mobitel na punjenje, evo njega opet javlja se on. Dakle, on je htio još. On po mojoj prvoj reakciji nije znao da sam ja sa suprugom, da znam već da je kćer dobro, da su svi dobro. I onda smo reagirali vrlo burno", prisjeća se majka kojoj je zaštićen identitet.

Slučaj je prijavila policiji. Iako je ostala bez 10.000 eura, kaže, u trenutku kada je kćer živa i zdrava stala pred nju, to je postalo nevažno.

"Kad sam ju zagrlila, ja vam ne mogu opisati kako je kroz mene prošao jedan mir. Ja sam bila sutra dan najsretnija majka na svijetu", iskrena je bila majka kojoj je zaštićen identitet.

Danas, kada vrti film unatrag, i dalje je u šoku kako ju je prevarant uspio izmanipulirati do te mjere da više nije vjerovala vlastitom razumu. Je li u tome pomogao AI? Ona misli da je. Jer, kaže, da nije čula glas svoje kćeri, teže bi nasjela na prijevaru.

"Napravila sam nekih grešaka koje sad ne bi napravila, ali to je takvo stanje svijesti da vam ja ne mogu reći. Ja sam na kraju bila iznimno iscrpljena. Mene su tri puta u ta tri sata su me tri puta pitali da li trebam hitnu. Tako sam izgledala", govori majka kojoj je zaštićen identitet.

Razmišljati o tome što bismo učinili u takvoj situaciji, nije isto kao naći se u toj situaciji.

"Smatram se paranoikom i vjerojatno bi poduzeo neke korake koje većina ljudi ne bi napravila, ali to da mogu reći da sam siguran i da nema mogućnosti u koje bi me neko prevario ne mogu to tvrditi", iskren je Morić.

Dogodi li vam se slična situacija, policija savjetuje: stanite na trenutak, promislite koliko je realno da se takvo što događa, pitajte osobu s druge strane nešto što bi samo ona znala, prekinite poziv i bez obzira na to jeste li prevareni ili su vas samo pokušali prevariti, o tome svakako obavijestite policiju.