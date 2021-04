Kako je podnio gubitak dužnosti šefa Visokog kaznenog suda, kako se s time nosi i je li poznanstvo sa Zdravkom Mamićem bilo presudno za ovakav epilog, sudac Ivan Turudić otkrio je u razgovoru za Novu TV.

Nakon napete sjednice Državnog sudbenog vijeća, sa šest glasova, za predsjednika Visokog kaznenog suda u srijedu je izabran Željko Horvatović.

Iako se očekivalo kako na tom mjestu ostati Ivan Turudić, koji je taj sud privremeno vodio, izbor je pao na Horvatovića.

Slovio je za favorita šefa Visokog kaznenog suda, a na pitanje je li ga gubitak pogodio, Turudić odgovara: "Nije ta ponuda bila u kladionicama. Je li me pogodilo? Da nisam htio biti predsjednik, ne bih se javio na natječaj. Bit ću ponosni sudac Visokog kaznenog suda, radit ću na teškim predmetima, žalbama, donosit ću odluke protiv odluka svih Županijskih sudova u RH. To je težak, odgovoran i ozbiljan posao".

Mnogi kažu da nam taj sud ne treba. "To misle ljudi koji su ideološki zatucani, i budimo realni - ovi koji govore to su ljudi koji nisu mogli zamisliti mene kao predsjednika Visokog kaznenog suda, budite uvjereni da će svi ti napadi sutra prestati", smatra Turudić.

Mamića poznaje 25 godina

O tome misli li da ga je koštalo poznanstvo sa Zdravkom Mamićem kaže: "Apsolutno me koštalo poznanstvo s Mamićem, netko drugi bi na mom mjestu rekao da ne pozna Mamića, ja to nisam mogao reći, to bi bilo protivno mom habitusu i svjetonazoru. Dakle, Mamića poznam 25 godina i stvarno bi mi bilo bijedno to poricati, ali isto je takvo istina da, otkad su počeli postupci protiv njega, da se nismo ni sretali ni čuli. Nismo se čuli već dugo, dugo vremena".

Na pitanje misli li da Mamić u svojim optužbama govori istinu, odgovara: "Neću komentirati nijednu tvrdnju od Mamića tim više, jer postoji mogućnost da njemu bude suđeno i na Županijskom sudu u Zagrebu, zašto ne, sa suda u Osijeku. Ne želim na taj način prejudicirati niti jednu odluku. Optužbe su teške i ozbiljne i treba ih

detaljno ispitati. Ne znam što će sigurnosne provjere otkriti, ako ih nije bilo deset godina, onda smo u velikom problemu, ali jedno je banalno pitanje kako su ti suci koji su radili na tim predmetima dobivali ne mali uskočki dodatak. Ja sam dobivao blizu 3 tisuće kuna dodatka, to je nečija plaća".

Čiji je to propust? "Čelnih tijela! Ne znam da li je itko zainteresiraniji da pravosuđe bude bolje nego što jest, nije ugodno slušati ljude na ulici da smo korumpirani", rekao je Turudić.

O izboru Zlate Đurđević

O izboru Zlate Đurđević na mjesto predsjednice Vrhovnog suda kaže kako to ne bi bio dobar već katastrofalan izbor.

"Ne, to bi bio katastrofalan izbor, profesorica Đurđević sad želi kupiti svoju bolju prošlost, pa govori kako je bila protiv tzv. Lex Perkovića", smatra Turudić.

Na pitanje slaže li se s ocjenom HDZ-a da je predsjednik prekršio zakon i silovao procedutu u tom slučaju, Turudić odgovara: "Da, to je bio akt pravnog nasilja! Nije me to ništa začudilo i nije to posljednji akt koji će on poduzeti".

A na pitanje je li ga štitio HDZ, rekao je: "Ne, ne, upravo suprotno! Nije me HDZ štitio nikada, nikada u životu. Nije nimalo pomogao mom eventualnom izboru predsjednika VKS, nisam im bio po volji, kao što nisam bio ni jučer, ali to je pravo".

