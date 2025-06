Grad Zagreb kako je najavljeno na konferenciji za novinare uvodi posebnu prometnu regulaciju zbog koncerta Marka Perovića Thompsona. Detalje prometne regulacije predstavio je pročelnik Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost Andro Pavuna.

Grad se odlučio kontrolirano zatvoriti grad kako bi svi bili sigurni, i posjetitelji i sami stanovnici Zagreba, a sve će se odvijati u tri faze s ciljem sigurnosti i zaštite kvartova od prevelikog priljeva vozila i pješaka.

Ovo je detaljni popis ulica koje će zatvorenih ulica:

Faza 1 počinje u petak, 4. srpnja, u kasnim večernjim satima i obuhvaća kvartove oko Hipodroma – Kajzericu, dio Zapruđa i Bundeka i trajat će do nedjelje ujutro. Faza 1 - Kajzerica, Središće, Zapruđe, Most Slobode, Avenija Većeslava Holjevca, Ulica Hrvatske bratske zajednice, Trg Stjepana Radića i dio Vukovarske.

Faza 2 aktivirat će se u subotu - zatvorit će se Avenija Dubrovnik, Ulica SR Njemačke i okolne prometnice, ali zatvoranje je ovisno o procjeni policije i intenzitetu dolaska pješaka. Faza 2 - Avenija Dubrovnik (od Remetinca do Zapruđa), Avenija Većeslava Holjevca do Islandske Ulica SR Njemačke do Islandske

Faza 3 je opcionalna i predviđa najšire zatvaranje, uključujući Jadranski most, Jadransku aveniju, Selsku cestu od Hrvaćanske do Savske i Savsku do Slavonske avenije, ali isto tako i izlaze sa obilaznice na čvoru Lučko. Ta faza aktivirat će se samo ako broj pješaka ugrozi sigurnost kretanja.

Faza 3 - Na Jadranskoj od Lučka do Remetinca, Remetinečka, Jadranski most, Selska do Horvaćanske, Savska do Zagrebačke avenije, Most Mladosti, Avenija Marina Držića od Mosta Mladosti do Vukovarske avenije.

Kako je Pavuna naglasio - "Nemojte računati da ćete negdje ići autom u subotu. Nemojte računati da ćete ići u špeceraj, da ćete otići na izlet i vratiti se u subotu popodne", objasnio je.