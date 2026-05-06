Europski tužitelji pokrenuli veliku akciju u Hrvatskoj: Istraga zbog korupcije u više županija

Na zahtjev Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO) u Zagrebu, u sklopu istrage o mogućoj korupciji i subvencijskim prijevarama povezanim s poljoprivrednim fondovima Europske unije, provode se hitne dokazne radnje u nekoliko županija.

One se odnose na više hrvatskih državljana osumnjičenih za počinjenje kaznenih djela zlouporabe položaja i ovlasti, primanja i davanja mita, subvencijske prijevare i krivotvorenje isprava, a sve u sklopu zločinačkog udruženja i na štetu financijskih interesa EU-a, priopćio je Ured europskog javnog tužitelja (EPPO).

Provođenje hitnih dokaznih radnji, navode, rezultat je kriminalističkog istraživanja koje EPPO provodi u suradnji s Policijskom upravom sisačko-moslavačkom uz potporu Policijskog nacionalnog ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta te uz pomoć ličko-senjske, karlovačke, zagrebačke i virovitičko-podravske policije.

Daljnji detalji zasad neće biti objavljeni da se ne bi ugrozio ishod postupka u tijeku, naglasili su iz EPPO-a, neovisnog ureda javnog tužitelja Europske unije, odgovornog za istragu, kazneni progon i podizanje optužnice za kaznena djela protiv financijskih interesa EU-a.

U najnovijem EPPO-ovu slučaju radi se o dvama odvojenim slučajevima koje povezuje to da su na meti istražitelja osobe koje trenutno rade ili su radile u Agenciji za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR), doznaje Jutarnji list.

U prvome, većem slučaju, osumnjičena je bivša zaposlenica Agencije koja od 2023. ima vlastitu tvrtku za pripremu projekata za isplatu subvencija u poljoprivredi, a za koju istražitelji sumnjaju da je godinama krivotvorila podatke za subvencioniranje poljoprivrede tako da je fiktivno u pratećoj dokumentaciji uvećavala površinu za pojedine poljoprivrednike kako bi oni dobivali veće poticaje.

Prema sumnjama istražitelja, u zamjenu za svoje usluge poljoprivrednici bi joj, dok je radila u Agenciji, plaćali mito. Kada je napustila Agenciju, samo je, prema optužbama, nastavila raditi isti posao, ali sada u privatnom sektoru, odnosno njezina tvrtka, konzultantska tvrtka, za zainteresirane poljoprivrednike izrađivala bi dokumentaciju kojom bi oni temeljem neistinitih podataka aplicirali i dobivali potpore. No, ovoga puta nije se radilo o uvećanju površina obradive zemlje, već bi se subvencije isplaćivale temeljem programa gnojenja prirodnim gnojivima, odnosno lažirali bi se podaci o tome da određeni poljoprivrednici gnoje svoje čestice prirodnim gnojivima, premda to nije bio slučaj.

U drugome slučaju, u kojemu policija i EPPO provode uhićenja, na meti se našao drugi, još uvijek aktivni zaposlenik APPRRR-a koji bi navodno sređivao razne poticaje osobama koje to po zadanim parametrima ne bi imale pravo.