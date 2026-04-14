Detalji ubojstva u Zagrebu: Uhićen maloljetnik iz BiH, oglasila se policija

Zagrebačka policija dovršili su kriminalističko istraživanje nad maloljetnim državljaninom Bosne i Hercegovine zbog sumnje da je u centru Zagreba ubio 22-godišnjeg državljanina Bosne i Hercegovine.

Sumnja se da je maloljetnik u nedjelju između 8:15 i 15:05 sati, tijekom boravka s 22-godišnjakom u obiteljskoj kući na Šestinskom trgu, s namjerom da ga usmrti, iz vatrenog oružja ispalio najmanje tri hica, od kojih su ga dva hica pogodila. Od posljedica ranjavanja 22-godišnjak je na mjestu događaja preminuo. Nakon počinjenog ubojstva, osumnjičeni maloljetnik pobjegao je s mjesto događaja.

Policija je istoga dana oko 21:45 sati na ulici uočila maloljetnika koji se sumnjivo ponašao. Daljnjim postupanjem i operativnim radom, policija je došla do informacija o mogućem teškom kaznenom djelu.

Provjerom navoda da je u jutarnjim satima u kući na području Šestina usmrćen muškarac, policajci su dolaskom na adresu zaista pronašli tijelo. Maloljetnik je odmah uhićen i priveden na kriminalističko istraživanje.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, policijski su službenici maloljetnika predali pritvorskom nadzorniku, dok je kaznena prijava podnijeta Županijskom državnom odvjetništvu u Zagrebu.