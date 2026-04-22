A1 Hrvatska predstavila SmartOptiku - prvo i jedinstveno rješenje koje spaja optičku mrežu i vrhunski Wi-Fi u cijelom domu

Za razliku od tradicionalnih pristupa, SmartOptika zahtijeva samo jedno bušenje na ulazu u stan ili kuću, bez dodatnog kabliranja kroz prostor. Instalacija je brža, urednija i prilagođena modernom načinu života, osobito u kućanstvima s više uređaja i rastućim digitalnim potrebama. Uz korištenje mesh uređaja, korisnicima je omogućena ravnomjerna pokrivenost signalom u svim prostorijama, što rezultira stabilnijom vezom i boljim ukupnim korisničkim iskustvom, bilo da je riječ o radu od kuće, streamingu ili online igranju.

„Kvaliteta mreže danas se ne mjeri samo brzinom do kućanstva, nego i stvarnim iskustvom unutar doma. Upravo zato razvijamo rješenja koja povezuju našu optičku infrastrukturu s naprednim Wi-Fi tehnologijama. SmartOptika je logičan korak dalje jer korisnicima omogućuje stabilnu, pouzdanu i konzistentnu povezanost u svakoj prostoriji“, istaknuo je Vladimir Skender.

SmartOptika je posebno prilagođena obiteljima s većim brojem uređaja, mladim parovima i podstanarima koji žele očuvati prostor bez dodatnih zahvata, kao i malim poduzetnicima i svima koji rade od kuće. Istovremeno odgovara i potrebama digitalno zahtjevnih korisnika koji očekuju stabilnu i pouzdanu povezanost u svakom trenutku.

Na tržištu, SmartOptika se ističe kao jedinstveno rješenje jer nije dodatna premium opcija, već standardna instalacija za FTTH korisnike A1 Hrvatska, čime se dodatno podiže razina korisničkog iskustva u segmentu fiksnog interneta.

Uvođenje SmartOptike nastavak je kontinuiranih ulaganja A1 Hrvatska u razvoj fiksne infrastrukture i unaprjeđenje korisničkog iskustva. Kvalitetu mreže dodatno potvrđuju i rezultati nPerf barometra za 2025. godinu, prema kojima A1 Hrvatska ostvaruje najbolje rezultate u ukupnoj kvaliteti fiksne mreže u Hrvatskoj, uključujući brzinu, latenciju i kvalitetu korisničkog iskustva.