Istina je da je umjetna inteligencija odavno dio našeg svakodnevnog života. Možda je još uvijek ne prepoznajete, ali vaš svakodnevni ritual uživanja u omiljenoj seriji na streaming servisima također je povezan s umjetnom inteligencijom i točno zna što želite gledati. Google će sam dovršiti upit, a kamera vašeg mobitela „uljepšat“ će selfie. To se sve radi s pomoću umjetne inteligencije.

Od preporuka pjesama, preko prevođenja poruka s prijateljima iz inozemstva, do automatskog plaćanja računa skeniranjem barkoda… Umjetna inteligencija je posvuda. I ne, nije (samo) za IT stručnjake ili znanstvenike. AI je alat koji vam već sada olakšava život, samo ga možda još ne zovete tim imenom.

Svatko može imati svog (nevidljivog) asistenta: Umjetna inteligencija nije čudovište iz budućnosti

Kad se spomene umjetna inteligencija, mnogi i dalje zamišljaju robote koji preuzimaju svijet. U stvarnosti, AI vam danas pomaže da život bude jednostavniji, a ponekad i pametniji. Može vam ubrzati posao, pomoći da si organizirate dan ili jednostavno štedi vrijeme.

Kad kažeš da ne koristiš umjetnu inteligenciju, ona se samo nasmije i otključa tvoj mobitel (Foto: Getty Images)

Strah od AI-ja često postoji jer se o umjetnoj inteligenciji priča previše stručno. A zapravo je dovoljno naučiti nekoliko praktičnih stvari kako biste znali prepoznati gdje vam sve može pomoći. I na poslu, ali i u privatno vrijeme, pa čak i u kućanskim obvezama.

Zato je Hrvatski Telekom pokrenuo program „AI ti to možeš“

Budući da je vjerojatno najveći tehnološki napredak sada sveprisutan i svima sa stabilnom internetskom mrežom lako dostupan, vrijeme je da svatko, za svoj osobni boljitak, isproba dostupne alate i pojednostavi si život.

Hrvatski Telekom pokrenuo je „AI ti to možeš“ , nacionalni program besplatnih edukacija o umjetnoj inteligenciji na hrvatskom jeziku. Ideja je jednostavna: svatko u Hrvatskoj treba imati priliku razumjeti i koristiti AI, bez tehničkih barijera i kompliciranih pojmova.

U sklopu programa možeš:

• ispuniti kviz i otkrijte koji ste AI tip uz preporuke edukacija baš za vas

• pogledati 12 kratkih informativno-edukativnih videa u kojima edukator Toni Milun jednostavno objašnjava kako koristiti AI alate u svakodnevnim situacijama

• sudjelovati u besplatnim webinarima, koji te korak po korak uče praktičnoj primjeni.

Ako želiš saznati koliko zapravo koristiš umjetnu inteligenciju u svakodnevnom životu, ispuni kratki kviz i otkrij koji si AI tip. Možda ćeš se iznenaditi koliko već znaš (i koristiš)!

AI znanje dostupno svima

Program „AI ti to možeš“ dio je šire misije Hrvatskog Telekoma da AI znanje učini dostupnim svima, bez obzira na dob, iskustvo ili struku. HT već gradi AI ekosustav razvojem rješenja za poslovne korisnike, podjelu besplatnih Perplexity Pro licenci i ulaganja u digitalnu infrastrukturu poput gigabitne optike i 5G mreže.

Naučite kako AI može raditi za vas

Vrijeme je da prestaneš misliti kako je umjetna inteligencija namijenjena nekom drugom.

Uz malo znanja možeš je koristiti u poslu, školi, planiranju kućnog budžeta ili u različitim hobijima i za njih .

Umjetna inteligencija danas je ono što su internet i pametni telefoni bili prije desetak godina. Tehnologija koja mijenja način na koji živimo i radimo. Oni koji je nauče koristiti na vrijeme imat će prednost jer AI više nije predmet budućnosti, nego sadašnjosti.

S pomoću jednostavnih alata možeš brže organizirati posao, automatizirati dosadne zadatke, pronaći ideje, uštedjeti sate pretraživanja ili jednostavno poboljšati svoje vještine. AI ti može pomoći napisati bolji e-mail, napraviti prezentaciju, planirati putovanje, prevesti tekst ili ti predložiti recept od onog što već imaš u hladnjaku.

Razumijevanje umjetne inteligencije danas znači biti korak ispred, ne zato što moraš biti stručnjak, nego zato što svijet oko nas već funkcionira na tim principima.

Naučiti kako koristiti AI zapravo predstavlja ulaganje u sebe, u svoje vrijeme i u svoju budućnost. Onaj tko zna kako razgovarati s umjetnom inteligencijom, zna i kako iz nje izvući ono najbolje bilo da se radi o poslu, učenju, stvaranju sadržaja ili svakodnevnim sitnicama koje čine život jednostavnijim.

Možete se prijaviti na besplatne webinare, koje Hrvatski Telekom organizira u suradnji s partnerom HalPetom.

Danas je znanje o umjetnoj inteligenciji ono što je prije 20 godina bilo znanje o internetu. Ključ za budućnost.

