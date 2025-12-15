Boutique hotel na Pagu u prvom redu do mora: Investicija koja spaja luksuz, stil života i sigurnu zaradu

Galerija 2 2 2 2 Riječ je o objektu koji spaja mir, privatnost i blizinu svih gradskih sadržaja, a detalji o ovoj nekretnini, kao i dodatne informacije, mogu se pronaći i na stranici Bijelo Jaje, gdje se objavljuju odabrane nekretnine i investicijske prilike.

Pag: Otok autentičnih doživljaja

Pag je otok snažnog identiteta. Njegov jedinstveni krajolik, tradicija paške čipke i gastronomski simbol, Paški sir, već desetljećima privlače goste koji traže više od klasičnog ljetovanja. S čak 270 kilometara razvedene obale, brojnim uvalama i čistim morem, Pag nudi idealnu ravnotežu između prirode, kulture i suvremenog turizma.

Pag – boutique hotel (Foto: Java nekretnine)

Boutique hotel s karakterom

Hotel je izgrađen sredinom 80-ih godina, a temeljito renoviran 2018., čime je dobio suvremeni, luksuzni izgled. Prostire se na parceli od približno 750 četvornih metara, dok se oko 600 četvornih metara stambenog prostora proteže kroz tri etaže.

Pag – boutique hotel (Foto: Java nekretnine)

Objekt obuhvaća:

osam elegantno uređenih soba i jedan prostrani luksuzni apartman, svaka jedinica s vlastitom kupaonicom

terase i balkone s otvorenim pogledom na more, Pašku uvalu, stari grad Pag i Velebit

potpuno klimatiziran i namješten interijer, spreman za korištenje bez dodatnih ulaganja

Posebna pažnja posvećena je osjećaju intime i boutique atmosfere, što ovaj objekt izdvaja od klasičnih hotelskih kapaciteta

Restoran uz more i prostor za aktivan odmor

U prizemlju se nalazi moderan restoran s terasom uz samo more, koji posluje tijekom cijele godine i dodatno obogaćuje ponudu objekta. Gostima je na raspolaganju i opremljena teretana, što ovu nekretninu čini atraktivnom i izvan glavne turističke sezone.

Pag – boutique hotel (Foto: Java nekretnine)

Takav koncept otvara prostor za razvoj lifestyle sadržaja poput gourmet večera s lokalnim namirnicama, vinskih i gastro događanja, wellness programa ili manjih privatnih evenata.

Investicija s dugoročnom vizijom

Osim što pruža izniman stil života, ova nekretnina predstavlja i stabilnu investicijsku priliku. Riječ je o uhodanom turističkom poslovanju s visokom popunjenošću, a prema procjenama, povrat ulaganja moguć je u razdoblju od približno deset godina.

Pag – boutique hotel (Foto: Java nekretnine)

Objekt se može koristiti kao boutique hotel, luksuzna obiteljska vila ili kombinacija privatnog korištenja i turističkog najma, što dodatno povećava njegovu tržišnu vrijednost.

Nekretnina koja nadilazi klasičnu ponudu

Objekti u prvom redu do mora, osobito oni s već razvijenim poslovanjem i prepoznatljivim identitetom, iznimno su rijetki. Ovaj boutique hotel na Pagu nudi upravo takvu kombinaciju – lokaciju, funkcionalnost i stil.

Za one koji žele detaljnije istražiti ovu priliku, više informacija dostupno je