Zapovjednik i časnik broda Sutton Tide osumnjičeni su za prodaju brodskog goriva. No, tijekom postupka glavni je svjedok znatno promijenio iskaz, ističe Predrag Brazzoduro iz Sindikata pomoraca Hrvatske. Ogorčen je i ljut na državne vlasti jer su one, smatra, svoje građane ostavile na cjedilu, i to u dalekoj zemlji.

Pomorci iz Rijeke, zapovjednik i prvi časnik na brodu Sutton Tide, već su tri mjeseca zatočeni u Angoli, gdje se nalaze u kućnom pritvoru u jednom hotelu. D. J. i V. M. osumnjičeni su, zajedno s većinom posade, za krađu i prodaju brodskog goriva. Za krađu ih je osumnjičila vlastita kompanija.

Što se točno dogodilo pitali smo Predraga Brazzodura iz Sindikata pomoraca Hrvatske. Za DNEVNIK.hr Brazzoduro je potvrdio da se pomorci nalaze u nezavidnoj situaciji i ukratko nam prepričao tijek događaja. Problemi su za hrvatske pomorce počeli još 24. ožujka, kad su uplovili u angolsku luku Soyo. Ondje su ih dočekali policajci i predstavnici tvrtke Sonatide, koja je vlasnik broda i koja ih je angolskim vlastima prijavila za krađu goriva.

Optužili su ih da su zajedno s većinom ostalih članova posade ukrali i prodali 104 kubika goriva, a što je tvrtki dojavio drugi časnik broda. Odmah su im oduzeli putovnice, koje su im vraćene tek početkom svibnja. Poziv na sud dobili su tek sredinom svibnja, da bi se potom ispostavilo, kaže Brazzoduro, da je drugi časnik, koji ih je optuživao, znatno promijenio svoj iskaz. Naime, on je u početku tvrdio da je primio novac od prodanog goriva, da bi kasnije ustvrdio da ga je predao direktorici tvrtke Mariji Elleni, a što je ona kao svjedokinja na sudu opovrgnula.

Predrag Brazzoduro (Foto: Nel Pavletic/PIXSELL)

Brazzoduro ističe kako je brod u vrijeme navodne krađe bio u charteru te da su pri njegovoj primopredaji tvrtki Total, koja ga je unajmila od Sonatidea, provedena neovisna mjerenja količine goriva, koja nisu pokazala nikakva odstupanja od prijavljenih "papirnatih" količina.

"Ta količina, 104 kubika, to vam je kao da imate tri manja tanka nafte. Naprosto je nemoguće da nitko nije primijetio da je stvoren 'višak' goriva koji bi se onda mogao prodati", ustvrdio je Brazzoduro. Na pitanje je li Ministarstvo vanjskih i europskih poslova nešto učinilo da se ova situacija razriješi, istaknuo je kako je hrvatska diplomacija izabrala politiku nečinjenja.

"To je prava pljačka"

"Ukrajinska i filipinska vlada, čiji su pomorci također zatočeni, poslala im je odvjetnike i oni ih zastupaju u ovom slučaju. Hrvatska diplomacija o svojim građanima ne vodi računa, oni samo prikupljaju informacije, ali ne djeluju. Ti si ljudi sada moraju sami plaćati odvjetnika, i to masno. To je prava pljačka. Nisam siguran kakva će biti odluka suda.

Sada je u tijeku davanje izjava, nakon čega će sud, pretpostavljam, odlučiti hoće li ih optužiti i pokrenuti suđenje. Republika Hrvatska trebala je aktivno sudjelovati u svemu od početka, kao što su to učinili Ukrajina i Filipini", kazao je Brazzoduro. Ogorčen je i ljut na državne vlasti jer su one, smatra, svoje građane ostavile na cjedilu, i to u dalekoj zemlji. Kakva će biti njihova daljnja sudbina, kaže, ne zna se još, jer se trenutno čeka odluka suda.

Na pitanje zašto bi tvrtka za krađu osumnjičila vlastitu posadu, odgovara kako je u toj kompaniji već bilo krađa goriva s broda te su se sada, smatra on, u bezakonju Angole, gdje je lako moguće utjecati na sudstvo, odlučili obračunati s time na način da optuže jednu posadu, koja će onda poslužiti kao primjer. Bile optužbe točne ili ne.

Poslali smo upit i Ministarstvu vanjskih i europskih poslova, no do završetka ovog teksta nismo primili odgovor. Hoće li se država konačno i aktivirati i zaštiti svoje građane, ostaje da se vidi.