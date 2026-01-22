U današnjem nastupu u Davosu Plenkoviću Domovinski rat ipak nije bio samo 'problem': "Ni jedan metak nismo legalno kupili"

Premijer Andrej Plenković našao se u problemima nakon svojeg jučerašnjeg nastupa na Svjetskom ekonomskom forumu, jer je uspoređujući Domovinski rat i rat u Ukrajini rekao kako je ovaj rat u Hrvatskoj i okupacija teritorija bila "problem".

To su mu jako zamjerili na desnoj strani oporbe u Hrvatskoj. Plenkovića su napali Miro Bulj i Marin Miletić, a u Saboru su ga branili Gordan Jandroković i Krunoslav Katičić. Iako nije priznao da je nešto pogriješio, iz današnjeg nastupa u Davosu gdje je opet bilo riječi o ratu u Ukrajini, da se naslutiti da je premijer Plenković naučio lekciju.

"Na panelu 'Ukrajinski doručak' na Svjetskom ekonomskom forumu osvrnuli smo se na iskustvo Hrvatske, zemlje koja je u Domovinskom ratu imala više od četvrtine svog teritorija pod okupacijom. U trenutku kada su 🇭🇷 oružane snage u svega četiri dana oslobodile golemu većinu okupiranih područja, Hrvatska je, kao država od četiri milijuna stanovnika, imala čak 200.000 naoružanih vojnika – i to unatoč međunarodnom embargu na uvoz oružja", napisao je u objavi na X-u Plenković, miljama daleko od opisa Domovinsko rata kao "problema".

Ponovno je nudio i "know how" Hrvatske oko mirne reintegracije okupiranih teritorija, a nije ni propustio ishvaliti modernizaciju hrvatske vojske koja kupuje francuske avione i njemačke tenkove, a eto i hrvatska proizvodi neke dronove - da ne bude da sve strano samo kupujemo.

"Hrvatska je u potpunosti svjesna patnje ukrajinskog naroda i pruža mu sveobuhvatnu pomoć. Imamo duboko poštovanje prema ukrajinskim vojnicima zbog svega što čine za slobodu svoje zemlje i sigurnost cijele Europe", završio je Plenković svoju objavu.