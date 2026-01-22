Raspetljava se ruska špijunska mreža u europskoj državi: Protjeran vojni ataše

Nakon što je njemačko savezno tužiteljstvo uhitilo njemačko-ukrajinsku državljanku Ilonu W. koja je špijunirala za Rusiju, ekspresno je reagirala njemačka vlada.

Ministarstvo vanjskih poslova Njemačke u četvrtak je pozvalo ruskog veleposlanika u Berlinu na sastanak kako bi ga obavijestili da je njemačka vlada naredila protjerivanje zamjenika vojnog atašea ruskog veleposlanstva zbog otpužbe da radi za jednu od ruskih obavještajnih službi. To znači da zaposlenik ruskog veleposlanstva mora napustiti Njemačku u roku od 72 sata.

Prema istražiteljima, Ilona W. navodno je sustavno prikupljala vojne informacije o ratu u Ukrajini dok je bila u Njemačkoj i prosljeđivala ih kontaktu u ruskom veleposlanstvu. Prema informacijama koje je dobio SPIEGEL, taj kontakt je Andrej M., akreditirani zamjenik vojnog atašea, koji je u stvarnosti radio za ruske obavještajne službe i bio je Ilonin kontakt.

Ilona W. optužena je za špijunažu, a navodno je bila u kontaktu s ruskim veleposlanstvom od 2023. godine, gdje im je, prema istražiteljima, više puta davala vojno osjetljive informacije, a najnovije se odnose na lokacije njemačkih proizvođača oružja, testiranja dronova i planirane isporuke dronova Ukrajini.

Osumnjičena špijunka prikupljala je informacije prisustvujući "visokoprofilnim političkim događajima", gdje se predstavljala kao savjetnica. Moguće je da je koristila svoje kontakte s dvojicom muškaraca koji su bili blisko povezani s Ministarstvom obrane. Jedan od muškaraca radio je kao inženjer za agenciju za vojnu tehnologiju njemačkih oružanih snaga, dok je drugi služio kao stožerni časnik u oružanim snagama, a također i unutar Ministarstva obrane, sve do nedavnog umirovljenja.

Jesu li dvojica Nijemaca osumnjičenom špijunu dali osjetljive informacije ili čak dobili povjerljivi materijal od vojnog aparata, još nije dokazano. U četvrtak su istražitelji pretražili stanove muškaraca i zaplijenili opsežne dokaze. Međutim, muškarci nisu uhićeni.