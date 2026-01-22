Dozvolio mučenje, ubijanje i pljačku Hrvata u okupiranim selima: Ubijeno 17 ljudi, minirano osam crkvi

Policajci Odjela ratnih zločina su u suradnji sa Županijskim državnim odvjetništvom u Šibeniku i Splitu dovršili su kriminalističko istraživanje nad 62-godišnjim hrvatskim državljaninom, zbog sumnje da je u razdoblju od 24. listopada 1991. do 4. kolovoza 1995., u svojstvu zamjenika komandira voda vojne policije pri 2. brigadi TO JNA, brigade PJM tzv. vojske RSK i 2. pješačke brigade tzv. vojske RSK, počinio više kaznenih djela ratnih zločina protiv hrvatskih civila.

Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je kako je osumnjičeni u navedenom razdoblju bio upoznat s činjenicom da se nakon okupacije sela skradinskog zaleđa (Sonković, Gračac, Vaćane, Kula Peković, Ždrapanj, Rupe, Laškovica, Ićevo, Plastovo) i sela vodičkog zaleđa (Piramatovci, Bilostanovi, Krković, Lađevci, Žažvić, Cicvare, Međare, Čista Velika, Čista Mala, Dragišići) na tom području civilno stanovništvo hrvatske nacionalnosti ubija, muči, protuzakonito zatvara, kao i da mu se imovina pljačka i uništava.

Također, u navedenom periodu minirane su i do temelja srušene katoličke crkve i to: u mjestu Plastovo crkva sv. Nikole, u mjestu Sonković crkva sv. Marka, u mjestu Rupe crkva sv. Ante Padovanskog, u mjestu Čista Velika crkva sv. Ane, u mjestu Piramatovci crkva sv. Bartula, u mjestu Krković crkva Svih Svetih, u mjestu Vaćani crkva sv. Ante i u mjestu Gaćelezi crkva sv. Ante, dok su opljačkane i devastirane sve ostale crkve.

Iako je osumnjičeni 62-godišnjak mogao i bio dužan poduzeti sve potrebne mjere i radnje u cilju otkrivanja kaznenog djela, otkrivanja počinitelja i daljnjeg procesuiranja počinitelja, što je obuhvaćalo podnošenje kaznene prijave i privođenje nadležnom vojnom tužitelju, nije poduzeo nužne i razumne mjere da se takvi zločini spriječe, suzbiju i kazne, time pristajući da njemu podređeni pripadnici vojne policije i pripadnici vojske nastave s takvim postupanjima, ujedno pristajući i na posljedice takvog protupravnog postupanja.

Utvrđeno je kako je osumnjičeni bio upoznat s činjenicom da se na tom području civilno stanovništvo hrvatske nacionalnosti muči, protuzakonito zatvara te da je ubijeno sedamnaest osoba, tada u dobi od 49 do 83 godine.

Protiv osumnjičenog 62-godišnjaka koji se trenutačno nalazi u istražnom zatvoru, podnesena je kaznena prijava Županijskom državnom odvjetništvu u Splitu.