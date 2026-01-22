Desničari najavili prosvjed ispred stana Mrak Taritaš: "Polusvijet zastrašuje i maltretira. Stvari su izmakle kontroli..."

Saborska zastupnica GLAS-a Anka Mrak Taritaš u četvrtak je za najavljeni prosvjed jedne krajnje desne neparlamentarne stranke ispred svoga stana rekla kako se ne radi o političkom aktivizmu već zastrašivanju te "polusvijetu koji sustavno prijeti onima koji misle drugačije od njih".

"U svom radnom vijeku sam bila i u izvršnoj vlasti i saborska zastupnica i kad se bavite tim poslom navikli ste da ljudi imaju svoj stav o tome što radite i govorite i to tako treba biti, no, u posljednje su vrijeme stvari u društvu izmakle kontroli", kazala je zastupnica na konferenciji za novinare.

Sve su granice prijeđene, naglasila je te pokazala snop papira s nizom uvreda i prijetnji koje su joj upućene preko društvenih mreža.

"U jednom virtualnom svijetu govor mržnje je postao svakodnevica, ljudi misle da mogu reći o vama što misle, da mogu prijetiti i prijeći sve moguće granice, da vam mogu poručiti kako će vas progutati noć, a da im se pri tome ne dogodi ništa. Odlučila sam sve to prijavljivati", istaknula je.

Osvrnula se na najavljeni prosvjed ispred svoga stana ove subote stranke A-HSP poručivši kako ga organizira minorna politička opcija koja je ultradesno, a koja se nedavno okupila i ispred doma zastupnice Dalije Orešković (DOSIP) s kojom djeluje u istom saborskom Klubu.

"Organiziraju prosvjed jer se ne slažu s onim što ja govorim i s onima koji su se, kao ja, usprotivili povijesnom revizionizmu, relativizaciji ustaštva, korištenju ustaških pozdrava i simbola. To nije politički aktivizam već je, treba to jasno reći, zastrašivanje i maltretiranje", ustvrdila je.

Mrak Taritaš je naglasila kako se radi "o jednom polusvijetu koji sustavno maltretira i prijeti onima koji misle drugačije od njih". "Ti hrabri momci dolaze pred stanove saborskih zastupnica, žena, što je sljedeće", pita se zastupnica te zbog situacije u društvu upire prstom i u vladajuće.

"Imamo premijera koji poručuje da je protiv svih zabrana, ali ograda na Markovu trgu, tamo gdje on sjedi i radi, je još uvijek tamo i protiv te zabrane nije, koji za sve probleme u ovom društvu krivi histeričnu ljevicu. Potpredsjednika Vlade koji o skupu pred stanom Dalije Orešković kaže da joj se to ne bi dogodilo da je manje govorila. Moramo upozoriti da su stvari izmakle kontrole i da je obveza i vladajućih da vode računa što govore", poručila je.

Zagrebačka policija priopćila je da će snimati najavljeno okupljanje.

"Sukladno članku 79. Zakona o policijskim poslovima i ovlastima, u sklopu osiguranja, zagrebačka će policija audio-vizualno snimati navedeno javno okupljanje na mjestu okupljanja i prilaznim pravcima", naveli su.

Na pitanje novinara o izjavi premijera Andreja Plenkovića iz Davosa u kojoj o ratu u Ukrajini govori kako je "Hrvatska mala zemlja" koja je imala problem prije 30 godina", što su zastupnici Mosta ocijenili skandaloznim jer je Domovinski rat sveo na "problem", Mrak Taritaš je navela govor kanadskog premijera.

"Kanadski premijer je govorio o malim državama i rekao: "Ako ste mala država, niste nevažni i glupi", a naš premijer ima vrlo veliku sklonost Hrvatsku staviti u taj kontekst. Naš premijer misli da ga nitko ne sluša, a slušamo ga pažljivo", rekla je.