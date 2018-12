Trgovački lanac Kaufland ovih blagdana poklanja darove ukupne vrijednosti preko 220.000, a u posebnoj nagradi „Zgrabi sve što možeš, sretna dobitnica osvojila je proizvode vrijedne gotovo 15.000 kuna!

Ususret Božiću, Kaufland ove godine provodi brojne nagradne igre kojima želi nagraditi vjerne kupce te im uljepšati ovu blagdansku sezonu. U sklopu nagradne igre nazvane Adventski kalendar, Kaufland poklanja zaista vrijedne darove među kojima su laptop, iPhone, wellness vikend i brojni drugi.

No, najveću pažnju izazvala je posebna nagrada „Zgrabi sve što možeš“ u kojoj pobjednik dobiva 5 minuta da projuri Kauflandom te natrpa sve što želi u kolica, a sve ono što u tih 5 minuta uspije ukrcati – Kaufland mu poklanja! Priliku da Kauflandu uzme sve što može dobila je gđa. Marina Martinović iz Starog Petrovog Sela koja je u utorak u večernjim satima u jednoj Kauflandovoj poslovnici u Zagrebu uspjela zgrabiti proizvode u vrijednosti od 14.504,08 kuna! Sigurno nije bilo lako izabrati u ponudi od preko 17.000 proizvoda no sretna dobitnica odlično se snašla te sa sobom kući ponijela razne proizvode – od televizora i malih kućanskih aparata do igračaka i slatkiša!

Osim što povodom blagdana daruje svoje kupce, Kaufland ne zaboravlja na društveno odgovorno poslovanje i brigu za najpotrebitije. Stoga je blagdanska akcija „Zgrabi sve što možeš“ imala i humanitarnu notu jer je 15 kutija pekarskih proizvoda pripremljenih za potrebe nagradne igre – donirano Crvenom križu Grada Zagreba koji su te proizvode podijelili socijalno ugroženim obiteljima.