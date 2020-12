Danas je u Rijeci, u Verdijevoj ulici, otvorena dugo očekivana trgovina Plodina. Ovo su 96. Plodine u Hrvatskoj čime Plodine najavljuju daljnji rast i razvoj kroz vrijedne investicije otvorenja novih objekata.

Na površini od 600 četvornih metara, kupcima će sada biti dostupan i poznati asortiman Plodina u samom centru Rijeke. Iako manje kvadrature od one na koju su kupci navikli, Plodine i u ovoj trgovini nude odličan izbor. Kupcima će biti na raspolaganju bogata ponuda prehrambenih proizvoda , samoposlužna pekara sa dnevno svježim pekarskim proizvodima, bogat izbor voća i povrća, uslužni pult sa delikatesama, ali i gotovim jelima, svježim sokovima, salatama i kavama za van, a sve kako bi svojim kupcima olakšali dnevni ritam života u gradu.

Otvorenje ove trgovine sa veseljem je dočekano od brojnih kupaca, obzirom na trenutačnu ograničenost takve ponude u samom centru grada. Od danas i u centru grada građani Rijeke svoju kupovinu mogu obaviti brzo i kvalitetno, uz maksimalnu uštedu vremena.

Trgovina je opremljena vrhunskom opremom i prati sve visoke standarde uređenja koje su Plodine postavile za sve svoje trgovine. Također, zaposleno je i 16 novih djelatnika.

Nove Plodine u Rijeci nalaze se u poznatoj riječkoj Verdijevoj ulici, odmah do Kazališnog parka.

Svoju kupnju kupci će moći obaviti od ponedjeljka do subote u vremenu od 7 do 21 sat, te nedjeljom od 7 do 18 sati.

Na dan otvorenja nije bilo uobičajenih aktivnosti podjele poklona i degustacija, a sve u cilju smanjenja gužve, te zaštite i sigurnosti svojih kupaca i zaposlenika. Ali posebno dobre ponude pripremljene samo za Plodine u Verdijevoj trajat će od otvorenja 10. prosinca do srijede 16. prosinca.