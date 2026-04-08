Moderni stanovi u mirnom okruženju: Novogradnja izvan Zagreba idealna za obitelji i mlade parove

Sve su popularnije i primamljivije lokacije za život koje su smještene malo izvan Zagreba. Sveta Nedelja je jedna od takvih. Pogotovo sada kada dobiva nove stambene objekte, dodatno ulazi u fokus. Tamo se grade suvremene stambene zgrade, smještene na atraktivnoj lokaciji. Lokacija će se svidjeti svima koji traže mir, ali žele i da su im blizu svi bitni sadržaji. Stanove koji su već sada u prodaji pogledajte na stranici Bijelo Jaje.

Projekt u Svetoj Nedelji

Objekt Cvjetna-Novaki na kojem se sada radi sastojat će se od dvije zgrade, u kojima će u svakoj biti po četiri stana i dva poslovna prostora. Ove će moderne zgrade osvojiti buduće stanare svojom lokacijom koja spaja dvije mnogima bitne stvari – skrivene su od glavne prometnice pa tako i buke, ali tu su u blizini i najvažniji sadržaji za početak dana poput vrućeg kruha, kave i svježeg mesa, koji su dostupni u krugu od oko 100 metara.

Dobra lokacija nije jedino što će vas osvojiti kod ove novogradnje.

Ukupno deset stambenih jedinica smješteno je na tri etaže, uključujući i prizemlje pa će svatko pronaći idealnu opciju za sebe. Svaki od njih ima i pripadajuće parkirno mjesto, a šest ih je i natkriveno. Uz to, svaki od stanova ima i ostavu.

S obzirom na to na kojem se katu stan nalazi, uz njega dolazi i otvoreni dio. Tako je stanovima u prizemlju pridružen vrt, dok oni na prvom i drugom katu imaju natkrivene terase.

Veličina stanova – ima mjesta za sve

U ponudi imaju trosobne i dvosobne stanove neto površine od 93 do 110 metara kvadratnih, a dodatno se onda uz to ubraja i terasa, tj. balkon.

Moderne karakteristike koje osvajaju

Kako bi se budući stanari osjećali sigurno u svojim stanovima, bit će postavljena protuprovalna ulazna vrata, koja će biti i na ulazu u zgradu, ali i na ulazima za svaki stan.

Podno grijanje je sve češći izbor pa ne iznenađuje da su ga odabrali i za ovaj projekt. Za podne će se obloge koristiti keramika prve klase, vinil te drvene obloge za podno grijanje.

Konstruktivni dijelovi

Pri gradnji stanova misli se na sve, od samog temelja. Tako će u izgradnji biti korišteni protupotresni temelji i temeljne ploče. Da bi stanovi bili što sigurniji i ugodniji za život, pomoći će i nosivi zidovi od termo blok opeka od 25 centimetara, a koriste se i pune armirane betonske ploče.

Pažnja je pridana i prozorima koji su napravljeni od PVC stolarije u boji antracita s troslojnim staklima. Prozore krase rolete s termo izoliranom kutijom, a pokreću se elektro-motorima.

Voda i odvodnja izvodi se od visokokvalitetnih nisko šumnih cijevi.

Cijena je bitna

Zadnja, ali ne i najmanje bitna stavka u procesu traženja stana je i cijena. Ovi moderni stanovi u Svetoj Nedelji imaju cijenu 2750 eura po metru kvadratnom neto korisne površine. Bitno je napomenuti i da se spremište i parkirna mjesta dodatno plaćaju. Sve dodatne informacije o ovoj novogradnji možete saznati na stranici Bijelo Jaje.