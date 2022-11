U petak se posvuda očekuje promjena vremena i to najprije na Jadranu i u gorskom području. Riječ je o atmosferskom poremećaju koji će u sljedeća dva dana donijeti kišu, osobito na Jadranu i priobalju, gdje će uz pljuskove i grmljavinu ponegdje pasti i zamjetna količina oborine.

U petak ujutro će na sjevernom Jadranu i u gorskom području biti obilne kiše uz lokalno izražene pljuskove i grmljavinu. Jači porast naoblake, uz ponegdje malo kiše, nastavit će se u Dalmaciji, dok će u unutrašnjosti još biti umjereno do pretežno oblačno i uglavnom suho.

Na Jadranu će u noći zapuhati umjereno i jako jugo i južni vjetar koji ujutro na sjevernom dijelu mjestimice može imati i olujne udare. U unutrašnjosti će zapuhati umjeren vjetar s juga i jugoistoka, ujutro u gorju ponegdje s jakim udarima. Najniža jutarnja temperatura zraka ujutro će u unutrašnjosti iznositi od 8 do 12, na moru između 14 i 17 Celzijevih stupnjeva.

Prijepodne će u središnjoj Hrvatskoj biti jačeg naoblačenja, a zatim kiša, osobito od sredine dana, kad će biti i lokalnih pljuskova i grmljavine. Bit će vjetrovito, povremeno uz umjeren, u gorju na udare i jak vjetar s juga i jugoistoka. Temperatura zraka poslijepodne će iznositi od 15 do 18 stupnjeva.

U istočnim predjelima sa zapada će doći postupno naoblačenje pa će poslijepodne i navečer povremeno biti kiše, a lokalno može biti pljuskova i grmljavine. Puhat će većinom umjeren jugoistočnjak i istočnjak. Poslijepodne će temperatura iznositi od 17 do 20 stupnjeva.

U gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu bit će pretežno oblačno s kišom koja će ponegdje biti obilna. Lokalno će biti i izraženih pljuskova i grmljavine. Na Jadranu će prijepodne puhati jako do olujno jugo i južni vjetar, a u gorju umjeren vjetar, na udare i jak. Poslijepodne će vjetar posvuda postupno slabjeti i okrenuti na jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura u gorskom području iznosit će od 12 do 16, a na Jadranu od 17 do 21 stupnja.

U Dalmaciji će prijepodne biti jače naoblačenje, a zatim će doći kiša, pljuskovi i grmljavina koji će najizraženiji biti poslijepodne i navečer, ponegdje uz veliku količinu oborina. Puhat će jako do olujno jugo i južni vjetar, a temperatura će iznositi od 18 do 22 stupnja, rekao je tijekom vremenske prognoze Dnevnika Nove TV meteorolog Ivan Čačić.

Zbog opasnog izazova dječaci iz Slavonije završavaju s ozljedama testisa: "Ako se dogodi, hitno dođite u bolnicu"

Pas se otrgnuo s povoca pa napao 10-godišnje dijete i zadao mu teške ozljede lica i glave

U subotu će u unutrašnjosti mjestimice biti kiše, osobito u gorskim predjelima i u unutrašnjosti Dalmacije, gdje će često biti obilna i praćena grmljavinom. Bit će vjetrovito uz umjeren do jak sjeveroistočnjak, što će zamjetno povećati osjet hladnoće. U nedjelju će doći do postupnog smirivanja vremena uz prestanak oborine i slabljenje vjetra. U ponedjeljak će biti svježe, osobito ujutro, kad će ponovno biti magle i niskih oblaka.

Na Jadranu će u subotu mjestimice biti kiše, osobito u Dalmaciji, gdje će biti lokalnih pljuskova i grmljavine, ponegdje uz obilne oborine. Bit će vrlo vjetrovito uz jaku i olujnu buru. U nedjelju će i ondje doći do smirivanja vremena uz slabljenje bure i razvedravanje, a u ponedjeljak će biti pretežno ili djelomice sunčano.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr