Ruski Sberbank prodao je svoje udjele u Fortenovi arapskom investitoru, a iz same tvrtke poručuju da to nije moguće, jer su ruske tvrtke pod sankcijama, a njihovo vlasništvo blokirano. Arapi tvrde da su sve riješili. Uslijedilo je more reakcija, te još uvijek neodgovorenih pitanja.

Nije ovo prvi put da se prašina diže zbog Fortenove. Njezin prethodnik Agrokor je svojevremeno zaljuljao cijelu državu. Dnevnik Nove TV donosi kronologiju razvoja situacije.

Početkom 2017. izbija kriza u Agrokoru, koji nije više sposoban vraćati svoje dugove. Stvari se odvijaju brzo i već u travnju Vlada predlaže, a Sabor hitno izglasava kontroverzni Lex Agrokor, čiji će autori, grupa Borg, profitirati od njegove primjene, a za njih se dugo neće znati tko su.

Dok cure detalji o tome kako se trošilo u Agrokoru Ivica Todorić odlazi u London, gdje je u studenom 2017. i uhićen, kasnije i izručen u Hrvatsku.

Privremena uprava u međuvremenu predlaže nagodbu i u srpnju oko 80 posto vjerovnika glasa za nju. Sud je potvrđuje, ali nezadovoljni su mnogi, pogotovo mali dioničari. U travnju Agrokor postaje Fortenova, i okreće novu stranicu te od tada do danas traje konsolidacija i restrukturiranje, ali i prodaja nekoć poznatih i perspektivnih sastavnica tvrtke.

A kao pravosudni epilog do danas je ostala jedna nepravomoćna oslobađajuća presuda Todoriću, dva arbitražna spora koje je on pokrenuo protiv Hrvatske, tri kaznena postupka koja još traju te deseci kaznenih prijava i privatnih sudskih sporova u Hrvatskoj, ali i pred stranim sudovima.

Pomutnja oko preuzimanja: Oglasila se Fortenova o vlasništvu i je li došlo do promjene

Ulazak novog ulagača u Fortenovu otvara i pitanje kako će kompanija funkcionirati u budućnosti i radi li se tu zapravo o neprijateljskom preuzimanju najveće hrvatske tvrtke.

Dramatičan preokret

Prije samo tjedan dana udjel ruske banke Sberbank u najvećoj hrvatskoj kompaniji trebali su kupiti domaći mirovinski fondovi, uz znanje Hrvatske vlade i podršku uprave kompanije. A onda dramatični preokret. Mirovinci odustaju, pojavljuje se novi kupac iz Emirata. Izvori iz poslovnog sektora tvrde kako je Vlada bila upozorena. Premijer tvrdi, nisu imali nikakvih saznanja.

"Ono što jedino znam da sam zatražio kad je pala ta opcija s mirovinskim fondovima da se naš obavještajni sustav uključi i da vidimo što se događa. Ali to je sve neformalno, neslužbeno, nikakvih drugih informacija sa strane vlade nije bilo, ništa", rekao je premijer Andrej Plenković o ranijim informacijama.

Dok u Vladi tek kane zauzeti stav, aktualna uprava Fortenove u prvoj reakciji rezolutna je s optužbom za kazneno djelo kršenja sankcija. Danas šute.

Drugi dioničar bez saznanja o transakciji

A što misli drugi najveći dioničar kompanije, vlasnik Prvog plinarskog društva Pavao Vujnovac koji drži 28 posto kompanije?

"Gospodin Vujnovac nema saznanja o ovoj transakciji. Ukoliko je do transakcije doista došlo, gospodin Vujnovac se nada da su poštivani svi zakoni te da ovaj prijenos neće negativno utjecati na operativni rad kompanije. Interes g. Vujnovca je dobrobit Fortenove", odgovorili su.

Kakvi će biti odnosi arapskog dioničara i Vujnovčeve grupacije? Analitičari vjeruju kako niskih udaraca i poslovnog rata neće biti.

"To zna biti veliki problem i to zna na koncu imati velike reperkusije na poslovanje kompanije. Međutim, u ovom slučaju ja vjerujem da to neće biti slučaj, da se radi o investitoru koji, ako gleda iz financijske sfere ulaganja, ima kapaciteta da može pripomoći recimo oko refinanciranja", kaže financijski stručnjak Hrvoje Japundžić.

Sam Saif Bin Markhan Alketbi je najavio svoj dolazak u Hrvatsku za sljedeći tjedan. Kako bi i službeno postao dioničar Fortenove, morat će proći kompleksnu proceduru registracije u Nizozemskoj. Iste dionice već je trebao kupiti Mađar Danijel Jellinek, no nije uspio dobiti sve potrebne dozvole. Ljudi bliski Alketbiju tvrde kako on s tim neće imati problema, ali iz državnih tijela poručuju - nešto će se pitati i nas.

Je li obavještajni sustav znao za preuzimanje Fortenove? "Vidjet ćemo o kome se radi, tražio sam da se uključe..."

"Dakle ne može se ništa prenijeti bez prethodnih odobrenja. I taj prijenos vlasništva će sasvim sigurno, prema našem tumačenju uredbe, tražiti određena odobrenja drugih država. Bit ćemo u stalnom kontaktu s njima i tražit ćemo pojedinosti", rekao je državni tajnik u Ministarstvu vanjskih poslova Frano Matušić.

Kakvi su planovi novog ulagača u Fortenovi? Već je najavio da planira imenovati svoje predstavnike u upravu Fortenove. Jedan od njih, ako je vjerovati poslovnim kuloarima, bit će i Miodrag Borojević. Taj menadžer s dugogodišnjim iskustvom rada u Rusiji već je bio u Upravi Fortenove. U telefonskom razgovoru spekulacije o svom povratku u Fortenovu odbio je komentirati, ali uz indikativnu napomenu – kako se trenutno nalazi na Bliskom istoku, izvijestio je reporter Dnevnika Nove TV Marko Biočina.

