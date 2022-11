Posljednjih dana u bolnicu je došao veći broj dječaka s područja Osijeka s torzijom testisa. Iako djeca o tome šute, navodno je riječ o opasnom izazovu s TikToka.

Novi opasni dječji izazov dolazi opet s društvene mreže TikTok, a naziva se "Hit Him in the Balls Challenge" ("Udari ga u testise").

Kako Glas Slavonije neslužbeno doznaje, u proteklih nekoliko dana u osječki Klinički bolnički centar zaprimljen je veći broj djece s tzv. torzijom testisa nego inače.

Navodno se radi o spomenutom izazovu, a može dovesti do neplodnosti, ali i do uklanjanja testisa.

"Mogu samo reći da imamo veći broj slučajeva torzije testisa kod djece ovih dana. Kod torzije testisa dolazi do prekida cirkulacije i trajnog propadanja testisa. U najtežem slučaju rezultat liječenja je uklanjanje takvog testisa", rekao je doc. dr. sc. Dalibor Divković, dr. med., voditelj Zavoda za dječju kirurgiju KBC-a.

No, naglasio je kako on zasad nema saznanja da se kod djece koja su primljena u bolnicu radilo o ikakvom izazovu.

Liječnici ističu da je najvažnije odmah se javiti u bolnicu.