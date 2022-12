Zagreb, 20. prosinca 2022. – Atraktivna nagrada, luksuzni osobni automobil Mercedes GLA 180, uručen je sretnom dobitniku Tomislavu Pustaku iz Splita u sklopu Inine nagradne igre „Ako si INA Loyalty član, Mercedes nije san“.

Kroz listopad i studeni u tijeku je bila Inina nagradna igra u kojoj su vjerni kupci – članovi INA Loyalty programa imali priliku osvojiti vrijedne nagrade. Ova nagradna igra zaintrigirala je javnost, o čemu govori i rekordan broj prijava – njih preko 500 tisuća! Čak 135 njih osvojilo je INA karticu od 1000 kn, a šestero sretnika osvojilo je uređaj iPhone 13 Pro te je podijeljeno i šest tableta iPada Air 5! Dobitnik nije krio sreću prilikom svečanog uručenja automobila na Ininom maloprodajnom mjestu Zagreb-Dubrava: „Kad su me nazvali da me obavijeste da sam osvojio Mercedes, prvo sam mislio da se radi o šali! Jako me razveselila ova nagrada i želim zahvaliti Ini što mi je uljepšala blagdane! Član sam INA Loyalty programa već neko vrijeme i koristim razne pogodnosti i popuste programa kad stanem na Inu, a sad se pokazalo koliko se višestruko isplati biti dijelom INA Loyalty zajednice. Preporučam svima da se učlane jer je u tijeku i nova Inina nagradna igra u kojoj INA Loyalty donosi dvostruku prijavu za osvajanje automobila!“

PR (Foto: PR)

Ključeve Mercedesa dobitniku su uručili Borko Buturac, direktor Maloprodaje i operative i Ivana Herceg Batić, direktorica Marketinga maloprodaje i programa vjernosti koja je tom prilikom izjavila: „Čestitam sretnom dobitniku! Ovu nagradnu igru pripremili smo posebno za naše članove INA Loyalty programa koji sad već okuplja 450.000 vjernih kupaca, što puno govori o njegovoj uspješnosti. Oni svakodnevno na raspolaganju imaju brojne pogodnosti, a mi kontinuirano prilagođavamo ponudu njihovim potrebama, pratimo trendove i pripremamo nova iznenađenja, kako bismo ostali njihov prvi izbor.“ Ivana Herceg Batić također je i zahvalila svim kupcima koji su sudjelovali u nagradnoj igri i skrenula pozornost na odlične vijesti: „Svi oni kojima se sreća nije osmjehnula u ovoj nagradnoj igri, imaju priliku osvojiti spektakularne nagrade u novoj Ininoj nagradnoj igri koja je u tijeku, u kojoj dijelimo čak dva Mercedesa GLA 180! Stoga, opskrbite se na Ini do 30. siječnja 2023. i uključite se, jer nagrade su još bolje!“

Prvi spremnik novog Mercedesa vrhunskim Class Plus gorivom sretnom dobitniku pomogao je natočiti Juraj Šebalj, uspješni reli vozač s kojim INA ima uspješnu dugogodišnju suradnju, koji mu je objasnio zašto će baš Inino gorivo poboljšati performanse njegovog novog limenog ljubimca.

INA čestita svim sretnim dobitnicima u ovoj nagradnoj igri!

Putujte bezbrižno uz INA Class Plus goriva, koristite svoju INA Loyalty karticu svaki puta kad ste na Ini, sakupljajte prijave i pobijedite!

PR (Foto: PR)

O nagradnoj igri „Ako si INA Loyalty član, Mercedes nije san!“

Inina nagradna igra trajala je na Ininim maloprodajnim mjestima od 17. listopada do 30. studenog, a u njoj su mogli sudjelovati članovi Ininog programa vjernosti INA Loyalty. Kupci su se mogli uključiti na način da posjete bilo koje Inino maloprodajno mjesto i natoče Inina vrhunska goriva, kupe svoj omiljen proizvod iz bogate gastro ponude Fresh Cornera ili robu široke potrošnje u minimalnoj vrijednosti od 150 kn uz skeniranje INA Loyalty kartice. INA je nagrađivala kupce s ukupno 135 dnevnih nagrada – INA karticom od 1000 kn, 6 uređaja iPhone 13 Pro i 6 tableta iPad Air te jednom glavnom nagradom – luksuznim osobnim automobilom Mercedes GLA 180. Ukusna Fresh Corner kava, uz račun od 150 kn donijela je našim vjernim kupcima dvostruku prijavu za osvajanje automobila. Više informacija o nagradnoj igri i svim dobitnicima potražite na poveznici.